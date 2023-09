Google Pixel Watch 2 : prix, date de sortie, infos...

PIXEL WATCH 2. À quelques semaines de l'annonce officielle de la Pixel Watch 2 par Google, le géant du net nous dévoile sa nouvelle montre connectée.

La Google Pixel Watch 2 est désormais officiellement révélée et on a même sa date de précommande. Elle sera présentée le 4 octobre 2023, avec les téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais aussi la toute dernière version d'Android. Attention, ces informations sont tout de même à prendre des pincettes, même si les photos restent officielles; car postées par Google sur ses réseaux sociaux.

La Pixel Watch 2 de Google bientôt en rayon

Il faudra patienter jusqu'au 4 octobre 2023 pour regarder l'annonce officielle de la Pixel Watch 2, néanmoins, de nombreuses fuites circulent déjà sur les réseaux sociaux. Google a d'ores et déjà révélé le design de sa future montre connectée, et elle partage beaucoup de ressemblance avec la première Pixel Watch.

Ce que l'on sait sur la Pixel Watch 2

Même si les infos restent à prendre plus ou moins sérieusement, on en sait déjà un paquet sur la Google Watch Pixel 2. La nouvelle montre connectée promet une charge rapide, ainsi qu'une autonomie améliorée. Elle s'équipe de 2 à 3 go de RAM ainsi que 32 go de stockage. Les coloris restent apparemment les mêmes que pour la première Pixel Watch. Il y aurait également une nouvelle nanopuce qui garantira davantage de puissance pour la montre.

Combien va coûter la Pixel Watch 2 ?

Tout dépendra de Google. Cependant, les prix devraient démarrer à partir de 379 euros (même tarif que la version Wi-Fi de la montre Google Pixel Watch 1) et 429 euros. (Pour la version MTE de la première du nom.) Des rumeurs circulent comme quoi une version "ultime" de la montre serait également présentée durant la conférence de Google.

La première Pixel Watch avait été annoncée lors de la conférence "Made by Google" du 6 octobre 2022. Le constructeur y avait également présenté ses deux nouveaux smartphone : le Google Pixel 7 ainsi que le Google Pixel 7 Pro. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces appareils dans notre article dédié.

Quelles sont les caractéristiques de la Pixel Watch 1 ?

La Google Pixel Watch est dotée de Wear OS. Ce système d'exploitation, crée par Google, équipe déjà bon nombre de montres connectées comme les Samsung Galaxy Watch ou certaines Fossil. Wear OS permet à la Google Pixel Watch d'agir comme une montre connectée avec vos différents appareils, ainsi que votre maison. La firme a notamment mis l'accent sur les accessoires et logements connectés, puisque vous pourrez contrôler votre maison via l'application Google Home qui sera disponible pour la Pixel Watch.

Concernant ses fonctions sportives, la Google Pixel Watch 1 est compatible avec le service FitBit pour suivre vos mouvements et vos exercices. La présentation officielle de la montre faisait notamment une démonstration avec un suivi d'activité sportive, un cardiofréquencemètre et un suivi de votre sommeil. Des fonctions essentielles de nos jours pour une montre connectée qui souhaite s'adresser aux sportifs.

La Google Pixel Watch sera proposée avec une option 4G/LTE. Cette dernière vous permettra de profiter des nombreuses applications de la montre connectée sans avoir besoin de votre smartphone à proximité. Vous pourrez ainsi contrôler votre musique ou vos notifications tout en laissant votre téléphone à votre domicile.

Quel est le design de la Pixel Watch ?

Les fuites du design de la Google Pixel Watch se sont révélés vrais. La montre arbore un design assez simple avec un bracelet en silicone aux couleurs flashy et un cadran arrondi, même si d'autres bracelets sont déjà prévus à la vente. Du côté des boutons, la Google Pixel Watch est pourvue d'une couronne sur le côté droit qui permettra de naviguer dans les différents menus des applications disponibles.

Les différents coloris de la Google Watch. © Google

La couleur du cadran de la Pixel Watch est entièrement personnalisable. Vous aurez ainsi le choix entre différents cadrans proposés par Google, qu'il s'agisse d'un affichage numérique ou analogique. Les styles sont variés et oscillent entre des styles assez modernes ou plus proches d'une montre classique. Le cadran de la Pixel Watch 1 reste assez minimaliste, mais dispose de plusieurs affichages comme l'heure, la date, les pas effectués, et votre fréquence cardiaque. La typographie utilisée n'est pas sans rappeler celle présente de base sur les Google Pixel 6 ou 7.

Bien que la Google Pixel Watch ait été dévoilée le jeudi 6 octobre 2022, il faudra patienter encore un peu pour mettre la main dessus. La Google Pixel Watch sera officiellement disponible à partir du jeudi 13 octobre. Aucune offre de précommande n'est disponible sur la montre, mais uniquement sur les téléphones Google Pixel 7 et 7 Pro qui ont été annoncés en même temps que la Pixel Watch.

Quel prix pour la Pixel Watch ?

C'est l'une des questions qui revenaient le plus avant l'annonce de la Pixel Watch. Comment cette dernière va-t-elle se positionner par rapport aux principaux acteurs du marché que sont Samsung, Apple ou encore Garmin ? La firme Google a confirmé que la Pixel Watch est disponible à partir de 379 euros. La montre est livrée avec un bracelet en silicone (deux tailles différentes) compatible ainsi qu'un socle de recharge en USB-C.