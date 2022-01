Huawei P50 : deux nouveaux téléphones dévoilés

HUAWEI P50. Dévoilés lors d'une conférence en ligne officielle, la nouvelle gamme de smartphones Huawei P50 se décline en deux versions dont une pliable.

Huawei P50 Pro et P50 Pocket. Voilà les noms des deux nouveaux modèles de smartphones dévoilés par le constructeur Huawei pour ce début d'année 2022. La firme, qui souffre toujours de l'embargo des Etats-Unis, continue de tout miser sur sa partie photo en dévoilant ses nouveaux flagships aux caractéristiques très intéressantes, notamment pour les photographes en herbe.

Quelles sont les caractéristiques du Huawei P50 Pro ?

Le Huawei P50 Pro représente tout le savoir faire de la firme en matière de smartphone. Ce dernier englobe une grande partie des dernières innovations de Huawei, notamment en matière de photographie et d'autonomie. Le P50 Pro reprend plusieurs grandes lignes de son prédécesseur, qui brillait déjà notamment grâce à ses puissants capteurs photo et son traitement logiciel.

La Huawei P50 Pro est pourvu d'un écran OLED Full HD+ de 6,6", comme c'était déjà le cas sur son prédécesseur. Son taux de rafraichissement est cependant doté de 120 Hz, pour une grande fluidité lors de votre navigation entre applications, ou lors de vos sessions de jeux.

Côté processeur, le Huawei P50 Pro est équipé d'une puce Snapdragon 888. Si cette dernière a déjà fait ses preuves par le passé, il faudra noter qu'elle n'est pas compatible avec les réseaux de communication 5G. Cette décision, provient très certainement du problème avec l'embargo US dont souffre Huawei depuis plusieurs années. Le processeur Snapdragon 888 est accompagné de 8 Go de mémoire vive, ce qui en fait une configuration plutôt solide pour gérer facilement les applications, même les plus gourmandes.

Lorsque l'on parle d'une série P de chez Huawei, on pense rapidement à la partie photo. Le constructeur continue de miser sur son savoir faire dans ce domaine, et dote son P50 Pro de pas moins de deux blocs photos pour la réalisation de vos clichés :

Capteur principal de 50 Mpx dédié à la couleur (f/1.8).

Capteur secondaire de 40 Mpx pour les clichés Mono (f/1.6).

Capteur ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2.2).

Capteur téléphoto de 64 Mpx (f/3.5) avec autofocus.

Huawei indique également que le P50 Pro dispose d'un zoom optique pouvant aller jusqu'à x100, sans pour autant préciser où s'arrête l'optique, et où démarre le zoom numérique.

Enfin, le Huawei P50 Pro est équipé d'une batterie de 4360 mAh pouvant supporter une charge filaire allant jusqu'à 66 W, ainsi qu'une charge sans-fil allant jusqu'à 50 W.

Quel prix pour le Huawei P50 Pro ?

Le Huawei P50 Pro est d'ores-et-déjà disponible en ligne ainsi qu'en magasin physique. Ce smartphone haut de gamme n'est disponible qu'en une seule version à 1199 euros. Seuls les coloris noir et or sont proposés en France. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les premières offres disponibles.

Quelles sont les caractéristiques du Huawei P50 Pocket ?

C'est la surprise de ce début d'année : le Huawei P50 Pocket est un tout nouveau smartphone pliant dévoilé par la firme aux côtés du P50 Pro. Ce nouveau téléphone aux allures premium est notamment disponible en deux versions selon vos besoins et envies : un modèle classique disponible en blanc ainsi qu'un modèle premium crée en partenariat avec une créatrice de mode.

Le P50 Pocket est équipé d'un écran OLED Full HD+ de 6,9", ainsi que d'un petit écran (OLED également), lorsqu'il est plié, de 1,04". L'écran principal est pourvu d'un taux de rafraichissement de 120 Hz afin d'assurer une belle fluidité lors de l'utilisation de vos applications et de vos jeux. Le petit écran dispose quant à lui d'un taux de 60 Hz.

Le P50 Pocket dispose également d'un processeur Snapdragon 888 couplé à 8 Go de mémoire vive dans sa version classique, et 12 Go dans sa version Premium. A l'image du P50 Pro, le processeur inclut dans le P50 Pocket n'est pas compatible avec les bandes de communication 5G. Huawei précise notamment qu'il s'agit également d'une volonté de se focaliser sur les usages les plus répandus des smartphones.

Le P50 Pocket dispose d'un seul bloc photo (sans compter sa caméra selfie) qui dispose de trois capteurs distincts pour vos clichés. L'écran extérieur de 1,04" peut notamment être utilisé pour se prendre en photo lorsque l'appareil est replié :

Capteur principal de 40 Mpx avec ouverture f/1.8.

Capteur ultra grand-angle de 13 Mpx avec ouverture de f/2.2.

Capteur ultra Spectrum de 32 Mpx avec ouverture f/1.8.

Côté batterie, le P50 Pocket dispose de 4000 mAh capable de supporter une charge filaire allant jusqu'à 40 W. Le smartphone pliant de chez Huawei ne supporte cependant pas la recharge sans-fil.

A quel prix est disponible le P50 Pocket ?

Le P50 Pocket sera disponible à partir du 1e mars 2022 dans sa version classique. Cette dernière sera proposée à partir de 1299 euros en version 8 + 256 Go. Le modèle Premium est, quant à lui, déjà disponible sur le site officiel de la marque à partir de 1599 euros, avec 12 + 512 Go.