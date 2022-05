iPod Touch : fin de la production, où trouver les derniers exemplaires

IPOD TOUCH. Apple vient d'annoncer la fin de son célèbre iPod Touch ! L'appareil qui a révolutionné notre façon d'écouter de la musique ne sera bientôt plus disponible. Pour les plus nostalgiques d'entre vous, il reste cependant quelques exemplaires en ligne.

C'est la fin d'une époque. L'iPod Touch ne sera plus commercialisé d'ici les prochains jours, quinze ans après sa première version. Ce baladeur made in Apple aura certainement crée un petit vent de révolution dans son domaine. L'iPod Touch de 7e génération était sorti en 2019 et représente donc la dernière version de l'appareil, ainsi que le dernier baladeur Apple estampillé "iPod".

Si vous souhaitez acquérir un iPod Touch avant la fin des stocks disponibles, sachez que la dernière génération est toujours proposée sur le site officiel d'Apple. Nous vous conseillons cependant de vous tourner vers Amazon ou CDiscount, où quelques promotions vous permettent de disposer de la dernière génération d'iPod Touch avec des prix barrés.

Rakuten 303,97 € Voir Rakuten 303,97 € 229,99 € Voir L'iPod Touch, une révolution pour écouter de la musique La première version de l'iPod Touch est sortie en 2007. Ce baladeur faisait suite au célèbre MP3 qu'était l'iPod, et a même permis à Apple de se refaire une bonne santé financière grâce à de bons résultats de ventes. La 7e et dernière génération de l'iPod Touch mettait notamment l'accent sur le jeu vidéo grâce à sa puce A10 Fusion, sa compatibilité avec iOS 14, l'arrivée de l'Apple Arcade, et la possibilité de faire de la réalité augmentée avec la caméra de l'appareil. Sorti en 2019, l'iPod Touch de 7e génération marque donc la fin d'une gamme qui aura clairement redéfini les codes dans notre manière d'écouter de la musique. L'appareil souffre désormais clairement de la comparaison avec l'iPhone, et ne pouvait décemment vivre éternellement. Il est toujours possible d'acquérir l'iPod Touch jusqu'à épuisement total des stocks.