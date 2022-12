Oppo Find X6 Pro : dernières actualités

Que sait-on à propos du prochain Oppo Find X6 Pro ? Quelle est sa date de sortie, quelle est son estimation de prix, et quelles sont les nouveautés incluses ? Voici les dernières actualités concernant le Oppo Find X6 et X6 Pro.

Plusieurs informations concernant l'Oppo Find X6 continuent de circuler. Ce smartphone risquerait de faire du bruit grâce à son énorme capteur photo. Des sources ont récemment confirmé que ce prochain modèle serait équipé d'un capteur Sony IMX989 1 pouce et de trois caméras 50Mpx à l'arrière : une principale, une ultra grand angle et un téléobjectif. Ces informations ont été données par @IceUniverse sur Twitter.

Digital Chat Station a notamment révélé quelques informations sur des détails concernant le style du capteur. Apparemment, un dessin du design a même été réalisé. Le dessin comprend un grand capteur photo avec deux grandes lentilles et une troisième en dessous, ce qui pourrait être une caméra à périscope. Le Find X6 disposerait notamment d'un dos incurvé et un écran légèrement courbé sur l'un des deux côtés de l'appareil. Récemment Evan Blass a partagé sur Twitter une photo qui montre à quoi ressemblerait le capteur photo du Oppo Find X6 Pro.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 a été officiellement annoncé pour le Oppo Find X6, celui-ci propose la technologie du ray tracing, ainsi qu'une augmentation de performances du GPU et du CPU.

C'est quoi le ray tracing ?

Le ray tracing est une technologie qui permet la stimulation de la trajectoire de lumière et ses interactions avec l'environnement et les objets autour. Elle rend les effets de réflexion et de réfraction plus réalistes. Cette technique est généralement utilisée dans les films d'animations ainsi que dans les jeux vidéo. Elle améliore considérablement l'expérience visuelle et la rend plus immersive. Afin de démontrer ceci Oppo a développé une scène du jeu mobile "Camp Guard" pour démontrer les reflets, les textures, les couleurs et la performance visuelle globale du jeu en mode ray tracing on/off pour bien comparer.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Oppo Find X6 ?

Les caractéristiques techniques du Oppo Find X6 Pro circulent de plus en plus sur Internet. L'affichage serait constitué d'un écran de 6.73 pouces. Il aurait également un taux de rafraîchissement de 120Hz et 2400 x 1080 pixels. D'après les rumeurs, Il pourrait notamment comprendre une couche de Gorilla Glass afin de le protéger des accidents et des chutes brusques.

Des sources présument que la batterie du Oppo Find X6 serait un modèle Li-Po non amovible avec une capacité de 4800mAh. En ce qui concerne la mémoire du téléphone, elle pourrait être une mémoire RAM de 12Go. L'espace de stockage serait de 128 / 256 Go. L'Oppo Find X6 serait équipé d'une puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 qui pourrait atteindre une fréquence de 3,4 à 3,5 GHz pour son CPU. Le site Internet Specs Tech dévoile même que le téléphone serait disponible en rose, noir et autres couleurs.

Comme il y a pas mal de fuites concernant l'Oppo Find X6 Pro, on a maintenant une image assez claire à quoi s'attendre. Selon les dernière fruits, les smartphones auront des écrans de 6.8 pouces apparemment et un panneaux OLLED qui a un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Génie de la Photographie ?

Ce smartphone serait adapté aux amateurs de photographies. Une fuite a récemment annoncé que l'Oppo Find X6 serait un génie de la photo. Effectivement, d'après le tweet du leaker @YogeshBrar, celui-ci pourrait potentiellement disposer d'une puce dédiée à la photo. Il serait équipé d'un capteur photo Sony IMX989 sensor. Ce capteur de caméra Sony est de 50Mpx, ce qui offre d'excellentes performances photographiques dans des conditions de faible luminosité.

Des informations à propos du prix du Oppo Find X6?

Il peut s'avérer compliqué de prédire le prix exact du prochain Oppo Find X6, mais on peut se faire une idée de celui-ci en se basant sur les prix des dernières versions de son antécédant l'Oppo Find X5.

Oppo Find X5 : à partir de 826 €.

Oppo Find X5 Pro : à partir de 969 €.

Oppo Find X5 Lite : à partir de 499 €.

La date de sortie du Oppo Find X6 peut être prédite en se basant sur les anciennes dates de sorties des modèles précédents, c'est à dire le mois de mars 2023. En effet, chaque année la marque Oppo lance ses nouvelles smartphones aux environs du mois de mars. Le Oppo Find X3 et le Find X5 ont tous les deux été commercialisés durant mars 2021 / fin février 2022.