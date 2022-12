BLACK FRIDAY - L'iPhone 14 Pro Max baisse (un peu)

Le Black Friday fait baisser le prix des iPhone depuis ce vendredi matin. Même l'iPhone 14 Pro Max, le meilleur de la dernière génération, affiche un prix barré qui le fait passer sous les 1500 euros...

C'est reparti pour un tour de promos ! Le Black Friday 2022 a lieu ce vendredi, avec une avalanche de réductions et de prix barrés dans laquelle il est parfois difficile de s'y retrouver. Si de nombreux iPhone de dernière génération bénéficient déjà d'offres très alléchantes, on ne s'attendait à rien ou presque concernant l'iPhone 14, tout dernier fleuron d'Apple, dévoilé à la rentrée. Pourtant il affiche lui aussi quelques réductions bienvenues au réveil ce matin. Même sa version Pro Max, soit la crème de la crème de l'iPhone 14 est en promo, ce qui le fait passer à 1450 euros. Un prix qui reste très élevé, même pour se doter du meilleur de la technologie de Cupertino.

Apple propose sur son Apple Store son modèle dernier cri à 1479 euros, ce sont donc quelques dizaines de réduction seulement qui sont offertes pour ce Black Friday. La meilleure offre du moment vient sans doute de Rakuten, qui offre l'iPhone Pro Max à quelques dizaines d'euros de moins soit 1429,99 euros.

Un iPhone 14 à moins de 1000 euros

Les meilleures promos sur l'iPhone 14 portent en réalité sur la version classique qui passe sous les 1000 euros et même sous les 930 euros chez le Japonais Rakuten. On trouve aussi des offres chez les opérateurs, moyennant la souscription d'un forfait, comme ici chez Sosh avec 40 euros de réduction sur la version 128 Go, auxquels on peut ajouter 100 euros en cas de reprise d'un ancien smartphone.

L'iPhone 14 à 879 euros avec reprise chez Sosh 879 € VOIR L'OFFRE sur Sosh

Une réduction mais pas de miracle

L'iPhone 14 Pro Max est réellement le must du must du dernier fleuron d'Apple. Il s'agit de l'iPhone 14 le plus onéreux de la gamme, mais également du plus poussé en matière de nouveautés et de performances, avec notamment la toute nouvelle puce A16 Bionic, un meilleur appareil photo, mais également un nouveau design sur sa face avant qui lui permet d'afficher davantage de contenu à l'écran. Le tout, sorti il y a deux mois à peine. Alors même si le Black Friday peut faire des merveilles, ne rêvons pas trop quand même.