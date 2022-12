Black Friday : l'iPhone 14 est toujours sous les 1000 euros ce week-end !

Le Black Friday 2022 est théoriquement terminé, mais traditionnellement, l'opération se poursuit le week-end et même le lundi suivant avec le Cyber Monday. Une bonne nouvelle, y compris pour se doter d'un iPhone 14...

On ne s'attendait pas forcément à des miracles et on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a eu. Mais pour le Black Friday 2022, l'iPhone 14 a tout de même bénéficié de petites réductions ici et là, chez les marchands participants comme Amazon, CDiscount, Fnac ou Rakuten. Il est même passé sous la barre des 1000 euros, tant décriée au moment de sa sortie.

Bonne nouvelle ce week-end, au lendemain du Black Friday : Amazon affiche toujours sa réduction de 4% sur le dernier modèle de la marque à la pomme, le faisant passer sous les 980 euros (cf. notre box ci-dessous). L'iPhone 14 est même affiché moins cher encore chez certains revendeurs très agressifs sur les prix comme Rakuten. Le cybermarchand affichait un iPhone 14 128 Go à moins de 900 euros lors du Black Friday ce vendredi, soit une remise de 140 euros tout de même. Ce week-end il remonte unpeu mais reste dans les prix les plus compétitifs.

Apple iPhone 14 Minuit 128 Go Neuf à partir de 960,00 € Occasion à partir de 911,00 € Amazon 1019,00 € 960,00 € Voir

APPLE iPhone 14 128GB Blue Neuf à partir de 960,00 € Occasion à partir de 911,00 € Amazon 1019,00 € 960,00 € Voir

Si les meilleurs prix pour les iPhone sont certainement à chercher du côté des revendeurs (Amazon, Fnac/Darty, CDiscount, Boulanger ou encore Rakuten justement), Apple participe aussi à l'opération avec des réductions de 50 euros en Apple Gift Card pour l'achat d'un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE, entre ce vendredi 25 novembre et le 28 novembre 2022. Des offres de reprises de vos anciens appareils permettront de faire baisser encore le prix (voir les offres). Mais aucune offre n'est offerte par la firme de Cupertino sur l'iPhone 14. Il faut dire que son tout dernier modèle est commercialisé depuis deux mois à peine, ce qui n'en fait pas a priori le meilleur candidat pour ce Black Friday.

Pour être bien au clair sur les prix et les promos proposées, sachez que l'iPhone 14 coûte sensiblement plus cher que ses prédécesseurs en Europe. Alors qu'aux Etats-Unis Apple a pris soin de s'aligner sur les prix de l'iPhone 13, en Europe, les différentes taxes et la parité euro-dollar ont fait flamber les prix. Voici les prix standard de l'iPhone 14 dans ses différentes déclinaisons :