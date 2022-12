VENTE FLASH ! Un iPhone 12 très performant en réduction pour le Black Friday

C'est le Black Friday ce vendredi. La Fnac a mis en ligne hier soir sur un iPhone 12 Pro de 256 Go reconditionné, sous les 900 euros et même sous les 800 avec une offre de reprise...

Lors du Black Friday, on se tourne bien souvent vers des modèles d'iPhone d'entrée de gamme, avec les capacités les moins élevées (128 Go pour les dernières générations, 64 Go pour les précédentes), pour obtenir le meilleur prix. La Fnac a décidé de mettre en promotion dès hier soir une version, certes ancienne, mais bien plus performante du célèbre téléphone d'Apple. L'iPhone 12 Pro 256 Go passe sous les 1000 euros et même sous les 900 euros en reconditionné. La Fnac permet même d'économiser 100 euros de plus avec une reprise.

Ce vendredi matin, date officielle du Black Friday, l'appareil affiche encore 899 euros, mais attention : il s'agit d'une vente flash. Si la Fnac affiche une promo courant sur deux jours, les ruptures de stock pourraient priver les retardataires du bon plan.

L'iPhone 12 Pro d'Apple bénéficie d'une offre dans le cadre du programme "REBORN" de la Fnac, qui garantit la qualité et la provenance du produit reconditionné (contrôle de l'identifiant IMEI du téléphone, 54 points de contrôle, effacement des données, capacité de charge de la batterie d'au moins 85%, aucune rayure sur la caméra et sur l'écran, emballage, chargeur et câble de charge neufs). L'iPhone est débloqué et compatible tout opérateur avec une garantie de 12 mois.

Une version 64 Go de l'iPhone 12 à moins de 500 euros chez CDiscount

Si vous cherchez un appareil encore moins cher, CDiscount propose depuis jeudi soir également un iPhone 12 64 Go Noir reconditionné à mois de 500 euros. Attention les prix peuvent évoluer très vite pendant le Black Friday, il n'est pas garanti que le prix affiché ci-dessous tienne jusqu'à ce soir.

En ce qui concerne CDiscount, le programme de reconditionnement garanti en France note l'iPhone 12 en "Excellent état" avec "traces d'utilisation ou micro-rayures très peu visibles" et "aucune trace d'utilisation ou de rayure" pour les produits disposant d'un écran. CDiscount promet un produit 100 % fonctionnel, "testé, réparé (s'il y avait besoin) par des professionnels et nettoyé". L'iPhone 12 bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans. "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance et sont donc couverts par cette garantie", précise le revendeur.