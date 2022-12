Honor Magic 4 Pro : un smartphone complet à moins de 1000 € !

HONOR MAGIC 4 PRO. Un téléphone complet qui bénéficie de plusieurs fonctionnalités haut de gamme et d'une très bonne qualité de caméra est disponible chez vos commerçants préférés en promotion.

Le Honor Magic 4 Pro, commercialisé en milieu d'année 2022, est un téléphone équipé d'une puce Qualcom Snapdragon 8 Gen 1 qui offre une expérience puissante et performante. Il dispose d'une RAM de 8 Go, sa capacité de traitement de données est très rapide et son taux de rafraichissement est irréprochable. Le design du Magic 4 Pro inclut du verre et du métal, offrant une surface lisse et agréable au toucher. En outre, la capacité de stockage du Magic 4 Pro est de 256 Go, ce qui est plus que suffisant pour un smartphone.

Honor Magic 4 Pro 5G 256 Go Noir Neuf à partir de 849,90 € Occasion à partir de 767,90 € Rakuten 849,90 € Voir

Fnac 898,98 € Voir

Darty 899,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 899,00 € Voir

Galeries Lafayette 999,00 € 899,00 € Voir Rakuten 849,90 € 767,90 € Voir

Le Honor Magic 4 Pro : un excellent téléphone pour la photo

Le Magic 4 Pro est notamment apprécié chez les utilisateurs grâce à sa performance de caméra. En effet, celui-ci dispose d'un excellent système de caméra. Ce système est constitué de triple capteurs, un large, un ultra large de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels. Un autre plus est l'écran du Honor Magic 4 Pro, disposant une définition presque WQHD (2848 x 1312 pixels), la qualité d'image est supérieure, les couleurs sont vives et éclatantes et la luminosité est bonne sans faire mal au yeux. Il vous permet donc de bénéficier de la meilleure qualité en regardant vos vidéos, séries, films etc.

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone pour le nouvel an ou un cadeau à offrir à vos proches durant noël, ce téléphone serait un bon choix et surtout un bon investissement. A l'occasion de période des fêtes, le Honor Magic 4 Pro dispose des réductions suivantes :