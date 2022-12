Le Oppo Find N2 Flip, concurrent du Galaxy Z Flip 4, arrive bientôt sur le marché

OPPO FIND N2. Oppo lance son premier téléphone pliable, L'Oppo Find N2 Flip en Chine. Annoncé en France courant 2023, ce dernier risque de faire de l'ombre au Samsung Galaxy Z Flip 4.

Durant l'événement Inno Day 2022, Oppo a annoncé sa nouvelle série smartphone Find N, qui est considérée comme une grande annonce dans l'industrie des téléphones pliables et également une jolie concurrence pour Samsung. La nouvelle série Find N a se compose de deux nouveaux téléphones pliables : Le Oppo Find N2 et le Oppo Find N2 Flip. Les deux smartphones disposent de deux formats totalement différents, et seul le Find N2 Flip sera disponible en France.

Fiche technique du Oppo Find N2 Flip

La pliure du Oppo FInd N2 Flip est quasiment inexistante. Celle-ci est bien gérée quand l'écran est déplié contrairement aux smartphones pliables de Galaxy où elle reste visible. La diagonale du smartphone déplié est de 3.26 pouces, qui est considérée comme une large surface sur laquelle on pourrait effectuer plusieurs tâches autres que checker les notifications. Le Find N2 Flip dispose d'un écran intérieur de 7.1 pouces, comparé à son prédécesseur le Find N, celui-ci bénéficie d'un écran plus lumineux à 1550 nits et un écran extérieur plus grand de 5.54 pouces. Le Find N2 Flip s'appuie sur une orientation horizontale, le rendant plus agréable à utiliser. Oppo décrit son pli comme presque invisible avec une réduction de force et une utilisation plus instinctive. Comme la majorité des smartphones de fin d'année 2022, il est alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go / 16 Go de RAM et un maximum de 512 Go de stockage. Il est équipé d'une gamme de caméra Hasselblad composée d'un objectif principal de 50 MP, une prise de vue ultra-large 48MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Le Oppo Flip est alimenté par une batterie de 4300mAh qui garantit une autonomie d'une journée.

Informations et date de sortie

D'après l'annonce de la firme Oppo, le Find N2 Flip arrive en France durant le premier trimestre de l'année 2023. En ce qui concerne le prix, il n'y a aucune information officielle. Actuellement, le Find N2 Flip de 8 Go et 256 Go coûte 5999 yuans, soit environs 800 euros en Chine. Mais il est fort probable que ça ne serait pas le même prix une fois arrivé en France. On vous tient au courant des nouveautés concernant le prix et la date de sortie du Oppo Find N2 Flip dans notre article.