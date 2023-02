Le Oppo Find N2 Flip, disponible en précommande

OPPO FIND N2. Oppo lance son premier téléphone pliable avec l'Oppo Find N2 Flip. Annoncé en France courant 2023, ce dernier risque de faire de l'ombre au Samsung Galaxy Z Flip 4.

Le 15 février 2023, l'Oppo a dévoilé son premier smartphone pliant l'Oppo Find N2 Flip. Ce produit s'étend cette fois-ci à l'Internationale après le succès des séries Find N et Find N2 en Chine. Une grande annonce dans l'industrie des téléphones pliables et également une jolie concurrence pour Samsung. La nouvelle série Find N se compose de deux nouveaux téléphones pliables : Le Oppo Find N2 et le Oppo Find N2 Flip. Les deux smartphones disposent de deux formats totalement différents, et seul le Find N2 Flip sera disponible en France.

Précommander l'Oppo Find N2 Flip

L'Oppo Find N2 Flip est disponible en précommande dès le 24 février 2023. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel d'Oppo et choisir la rubrique "Précommander" en haut à droite https://www.oppo.com/fr/smartphones/series-find-n/find-n2-flip/. Les revendeurs officiels inclus sont Amazon, Bouygues, Darty, Boulanger, Fnac, Orange, SFR, Sosh et Red by SFR.

Oppo - Find N2 Flip 256go Noir Neuf à partir de 1098,98 € Fnac 1098,98 € Voir

Rakuten 1099,00 € Voir

Darty 1099,00 € Voir

SFR 1099,00 € Voir

Fiche technique du Oppo Find N2 Flip

La pliure du Oppo FInd N2 Flip est quasiment inexistante. Celle-ci est bien gérée quand l'écran est déplié contrairement aux smartphones pliables de Galaxy où elle reste visible. La diagonale du smartphone déplié est de 3.26 pouces, qui est considérée comme une large surface sur laquelle on pourrait effectuer plusieurs tâches autres que checker les notifications. Le Find N2 Flip dispose d'un écran intérieur de 7.1 pouces, comparé à son prédécesseur le Find N, celui-ci bénéficie d'un écran plus lumineux à 1550 nits et un écran extérieur plus grand de 5.54 pouces.

Le Find N2 Flip s'appuie sur une orientation horizontale, le rendant plus agréable à utiliser. Oppo décrit son pli comme presque invisible avec une réduction de force et une utilisation plus instinctive. Comme la majorité des smartphones de fin d'année 2022, il est alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go / 16 Go de RAM et un maximum de 512 Go de stockage. Il est équipé d'une gamme de caméra Hasselblad composée d'un objectif principal de 50 MP, une prise de vue ultra-large 48MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Le Oppo Flip est alimenté par une batterie de 4300mAh qui garantit une autonomie d'une journée.

© Oppo

Appareil photo

L'Oppo Find N2 Flip est équipé d'un capteur Sony IMX890 et d'une puce MediaTek Dimensity 9000+. Il dispose d'un appareil photo principal de 50 Mpx doté d'un grand capteur Sony IMX890 et d'un objectif f1.8. L'écran de couverture permet la conservation d'un maximum de détails sans recadrage et le mode FlexForm peut capturer un environnement avec des angles dynamiques en 4K. Le processeur d'imagerie du Fid N2 Flip est le MariSilicon X booste la qualité des images et des vidéos de nuit pour avoir des résultats beaucoup plus nets. Il est possible de maintenir le smartphone plié pour une prise de main plus stable.

© Oppo

Design

Ce qui donne au Oppo FIND N2 Flip son charme, est son design miniature, facilement transportable. Il est constitué de moins de composants que celui de la première génération. Etant donné qu'il n'y a pas d'espaces entre les deux charnières du smartphone, une fois replié, il n'existe pas de trace visible au milieu du smartphone. Une fois déplié, le pli est peu visible à l'œil et peu perceptible au toucher donnant l'impression d'un écran plat, très agréable visuellement et à l'utilisation.

© Oppo

Date de sortie du Oppo Find N2 Flip

L'Oppo Find N2 Flip sera disponible à partir du 24 février 2023 en précommande et il sera commercialisé le 28 février sur le site officiel d'Oppo en Noir et Mauve.

Prix du Oppo Find N2 Flip

Le prix communiqué du Oppo Find N2 Flip serait de 1099,90€. On vous tient au courant sur cet article sur toutes les nouvelles concernant le Oppo Find N2 Flip.