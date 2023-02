Le Samsung Galaxy S23 disponible au prix de 899.99 €

SAMSUNG GALAXY S23. Le nouveau Samsung Galaxy S23 voit déjà son prix baisser quelques jours après son annonce. Si vous souhaitez vous procurer le dernier Samsung Galaxy S23 ne manquez pas cette offre limitée chez Rakuten.

Les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ont été dévoilés il y a seulement quelques jours. Cela ne les empêche pas de recevoir des réductions sur leurs prix. Rakuten propose un très bon deal en ce qui concerne le Samsung Galaxy S23 et le Samsung Galaxy S23+.

Avec le coupon CR30 , le Samsung Galaxy S23 128 Go Noir fantôme est disponible au prix final de 899.99 € .

En appliquant le coupon CR30 lors de la précommande d'un Samsung Galaxy S23+ 1512 Go Vert chez Rakuten, le prix final de celui-ci sera réduit à 1189 €.

Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles, si vous souhaitez mettre les mains sur les derniers Samsung de la série Samsung Galaxy S ne ratez pas cette belle occasion pour les précommander.

Précommande des Samsung Galaxy S23, S23+ et Ultra

Plusieurs bonus de précommandes existent sur le site officiel Samsung et les autres marchands. Le premier bonus de précommande des Samsung Galaxy S23 permet de bénéficier de réduction sur leur tarif. En commandant une version 256Go par exemple, vous ne paierez que le prix de la version 128Go ! Il est donc possible de doubler votre espace de stockage sans payer de frais supplémentaires. Une offre uniquement valable durant les précommandes des Samsung Galaxy S23.

L'autre bonus pour la précommande des Samsung Galaxy S23 tient dans la reprise de votre ancien smartphone. En renvoyant votre appareil à Samsung via un formulaire dédié (et remis après votre achat), vous bénéficierez non seulement de la valeur de votre téléphone en euros, mais également d'un bonus de 150€ sur la reprise !

Samsung Galaxy S23 - 256Go Neuf à partir de 899,00 € Occasion à partir de 800,00 € Cdiscount 1019,00 € 899,00 € Voir

Fnac 1018,98 € 958,98 € Voir

Rakuten 959,00 € Voir

Ubaldi 958,00 € Voir

Darty 959,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € 959,00 € Voir

SFR 959,00 € Voir

Materiel.net 1019,95 € Voir

LDLC.com 1019,95 € Voir

Amazon 1061,25 € Voir Rakuten 959,00 € 800,00 € Voir

La dernière série Samsung Galaxy S est annoncée comme la meilleure réalisée jusqu'à présent. Selon Samsung, son utilisation vous assure une excellente qualité de photos, vidéos et de navigation au quotidien. Les nouveaux Samsung Galaxy S incluent des changements qui affectent la qualité du smartphone comparé à son antécédent, le Samsung Galaxy S22. L'addition la plus importante est l'inclusion de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 à la place des processeurs Exynos qui était équipés sur les anciennes versions Samsung Galaxy S.

Quels sont les bonus de précommandes du S23 ?

Il existe évidemment des bonus si vous précommandez votre Samsung S23 sur le site officiel du fabricant ou revendeurs officiels. Le premier avantage est le doublement de stockage. En effet, suite à l'achat d'une version 128 Go vous recevez une version 256 Go, l'achat d'une version 256 Go vous attribuera une version 512 Go. En plus de cet avantage il existe un bonus reprise de votre ancien appareil qui vous garantit 150 € en bonus, pour le Galaxy S23 Ultra le bonus atteint même les 180 €.

Où précommander le Samsung Galaxy S23 ?

Vous pouvez facilement précommander le Samsung Galaxy S23 sur le site officiel de Samsung. Son écran est de 6.1 pouces. Il dispose d'une caméra à 3 optiques: un Grand Angle (50 Mpx), un Ultra Grand Angle (12 Mpx) et un téléobjectif (10 Mpx). Un nouveau capteur selfie 12 Mpx est également prévu. La version 8 Go de RAM est disponible à partir de 959 € pour 128 Go et 1019 € pour la version 256 Go.

Où précommander le Samsung Galaxy S23+ ?

Le Samsung Galaxy S23 est également disponible en précommande sur le site officiel de Samsung. Celui-ci dispose également d'une bonne caméra et une belle autonomie de batterie. Il est disponible en deux versions 256 Go et 512 Go qui vous assurent de bien stocker toutes vos photos/vidéos sans avoir recours à des stockage externes. La version 256 Go du Samsung Galaxy S23+ est disponible à partir de 1219 € et la version 512 Go est à 1339 €.

Où précommander le Samsung Galaxy S23 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est en précommande sur le site officiel de Samsung. Il dispose d'un écran légèrement moins incurvé que le S22 Ultra, sa dimension est de 6.8 pouces. Il est également équipé de 3 capteurs d'appareil photo. Son capteur principal de 200 Mpx offre une possibilité de faire des clichés en 12, 50 et 200 Mpx. Son avantage est le S Pen qui permet de facilement gérer, dessiner et naviguer sur son smartphone. Son stockage s'étend jusqu'à 1 To (en plus des versions 256 et 512 Go). Le prix du S23 Ultra varient de 1419 €, 1599 € et 1839 € en fonction de la version choisie.

Nous ne manquerons pas de tenir cet article à jour avec toutes les disponibilités et promotions à venir sur le Samsung Galaxy S23. Vous pouvez également vous rendre sur notre article dédié afin d'avoir plus d'informations techniques sur les derniers smartphones de la série Samsung Galaxy S.