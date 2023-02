Samsung Galaxy S23 : la version 256 Go à 857,99 € chez Rakuten

SAMSUNG GALAXY S23. Officiellement ce vendredi, le Samsung Galaxy S23 bénéficie déjà de quelques promotions sur certains sites marchands. Le Samsung Galaxy S23 256 Go est en ce moment chez Rakuten à partir de 857,99 €.

La sortie officielle des Samsung Galaxy S23 est arrivée. Ces nouveaux téléphones sont déjà acclamés par la critique, en particulier pour le S23 Ultra qui semble bien parti pour décrocher le titre de "smartphone de l'année". Testé dans nos colonnes, le dernier téléphone haut de gamme de chez Samsung semble corriger tous les défauts de son prédécesseur.

Si vous souhaitez acquérir les derniers Samsung Galaxy S23, sachez que ces derniers sont déjà proposés en promotion chez certaines grandes enseignes. Rakuten et Fnac (via vendeur partenaire) proposent notamment la version classique du S23 avec 120 € de moins sur son tarif initial !

SAMSUNG Galaxy S23 256Go Noir Neuf à partir de 799,99 € Occasion à partir de 799,90 € Rakuten 799,99 € Voir

Amazon 849,00 € Voir

Cdiscount 878,00 € Voir

Fnac 1018,98 € 899,00 € Voir

SFR 959,00 € Voir

Leclerc 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,95 € Voir

LDLC.com 1019,95 € Voir

Rue du Commerce 1019,00 € Voir

Ubaldi 1019,00 € Voir

Boulanger 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Rakuten 799,99 € 799,90 € Voir

Fnac 1018,98 € 1019,00 € Voir

Samsung Galaxy S23+ 256 Go Vert Neuf à partir de 1056,00 € Cdiscount 1056,00 € Voir

Rakuten 1069,00 € Voir

Amazon 1197,90 € Voir

Fnac 1218,98 € Voir

Materiel.net 1219,94 € Voir

LDLC.com 1219,94 € Voir

Darty 1219,00 € Voir

SFR 1219,00 € Voir

SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256Go Noir Neuf à partir de 1179,99 € Occasion à partir de 1200,00 € Rakuten 1179,99 € Voir

Cdiscount 1229,00 € Voir

Amazon 1338,87 € Voir

Rue du Commerce 1379,00 € Voir

Fnac 1418,98 € Voir

Materiel.net 1419,95 € Voir

LDLC.com 1419,95 € Voir

Darty 1419,00 € Voir

Boulanger 1419,00 € Voir

Galeries Lafayette 1419,00 € Voir

SFR 1419,00 € Voir Rakuten 1179,99 € 1200,00 € Voir

La dernière série Samsung Galaxy S est annoncée comme la meilleure réalisée jusqu'à présent. Selon Samsung, son utilisation vous assure une excellente qualité de photos, vidéos et de navigation au quotidien. Les nouveaux Samsung Galaxy S incluent des changements qui affectent la qualité du smartphone comparé à son antécédent, le Samsung Galaxy S22. L'addition la plus importante est l'inclusion de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 à la place des processeurs Exynos qui était équipés sur les anciennes versions Samsung Galaxy S.

Promotions sur le Samsung Galaxy S23 ?

Vous pouvez facilement acquérir le Samsung Galaxy S23 sur différents sites marchands tels que la Fnac, Rakuten, Darty, etc. Son écran est de 6.1 pouces. Il dispose d'une caméra à 3 optiques: un Grand Angle (50 Mpx), un Ultra Grand Angle (12 Mpx) et un téléobjectif (10 Mpx). Un nouveau capteur selfie 12 Mpx est également prévu. La version 8 Go de RAM est disponible à partir de 861 € pour 256 Go chez Rakuten.

Promotions sur le Samsung Galaxy S23+

Le Samsung Galaxy S23 est également disponible chez les revendeurs habituels. Celui-ci dispose également d'une bonne caméra et une belle autonomie de batterie. Il est disponible en deux versions 256 Go et 512 Go qui vous assurent de bien stocker toutes vos photos/vidéos sans avoir recours à des stockage externes. La version 256 Go du Samsung Galaxy S23+ est disponible à partir de 1219 € et la version 512 Go est à 1339 €.

Samsung Galaxy S23+ 512 Go Mauve Neuf à partir de 1090,00 € Cdiscount 1090,00 € Voir

Rakuten 1109,00 € Voir

SFR 1219,00 € Voir

Amazon 1299,00 € Voir

Fnac 1338,98 € Voir

Materiel.net 1339,94 € Voir

LDLC.com 1339,94 € Voir

Rue du Commerce 1339,00 € Voir

Ubaldi 1339,00 € Voir

Darty 1339,00 € Voir

Galeries Lafayette 1339,00 € Voir

Promotions sur le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible chez plusieurs revendeurs. Celui-ci dispose d'un écran légèrement moins incurvé que le S22 Ultra, sa dimension est de 6.8 pouces. Il est également équipé de 3 capteurs d'appareil photo. Son capteur principal de 200 Mpx offre une possibilité de faire des clichés en 12, 50 et 200 Mpx. Son avantage est le S Pen qui permet de facilement gérer, dessiner et naviguer sur son smartphone. Son stockage s'étend jusqu'à 1 To (en plus des versions 256 et 512 Go). Le prix du S23 Ultra varient de 1419 €, 1599 € et 1839 € en fonction de la version choisie.

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go Mauve Neuf à partir de 1292,00 € Cdiscount 1292,00 € Voir

Rakuten 1313,00 € Voir

Amazon 1379,00 € Voir

Fnac 1598,98 € Voir

Ubaldi 1599,00 € Voir

Darty 1599,00 € Voir

Galeries Lafayette 1599,00 € Voir

Nous ne manquerons pas de tenir cet article à jour avec toutes les disponibilités et promotions à venir sur le Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Vous pouvez également vous rendre sur notre article dédié afin d'avoir plus d'informations techniques sur les derniers smartphones de la série Samsung Galaxy S.