Le Honor Magic5 Lite en promotion à moins de 300 euros chez Amazon

HONOR MAGIC 5. Disponible depuis seulement quelques mois, le Honor Magic5 Lite connait actuellement l'une de ses meilleures promotions sur Amazon.

Le Honor Magic5 Lite est actuellement en promotion du côté d'Amazon. Ce smartphone disponible depuis peu de temps dispose de très jolies caractéristiques avec son écran incurvé AMOLED et son triple capteur photo. Son objectif principal de 64 Mpx est idéal pour capturer de jolis clichés du quotidien et les partager à vos amis et sur les réseaux sociaux.

Lancé au tarif de 379,99 euros, le Honor Magic5 Lite connait actuellement l'une de ses meilleures promotions sur Amazon. Le smartphone y est actuellement affiché à moins de 300 euros, mais pour combien de temps ?

Honor mise cependant davantage sur son dernier smartphone très haut de gamme, le Honor Magic5 Pro. Doté de grosses performances, notamment en photographie, ce dernier est parfois concerné par des offres très intéressantes. Découvrez toutes les informations relatives au Honor Magic5 Pro, ses caractéristiques, notre test dédié, et les éventuelles promotions de ce nouveau téléphone haut de gamme.

Quelles sont les caractéristiques principales du Honor Magic 5 Pro ?

Le Honor Magic5 Pro s'établit comme le nouveau smartphone haut de gamme de chez Honor. Il fait ainsi suite au Honor Magic4 Pro sorti l'an passé, et qui marquait le grand retour de la marque Honor comme entité indépendante et séparée de chez Huawei.

Le Honor Magic5 Pro est disponible à partir de 1199 €. Il est possible de profiter d'une réduction de 200 € sur le smartphone ainsi que d'autres petites offres sur différents sites de vente spécialisés.

Si vous avez suivi les derniers smartphones Honor ces dernières années, le design du Honor Magic 5 Pro ne devrait pas vous étonner. Ce dernier reprend l'idée d'une caméra en forme de cercle au dos du téléphone, comme c'était déjà le cas pour le Magic 5 Lite. Ce bloc photo assez protubérant baptisée "Star Wheel" est logé dans un dos en verre aux allures premium. Notez que le coloris "Meadow Green" dispose d'un revêtement mat.

Le Honor Magic 5 Pro arbore un bloc photo très visible. © Honor

A l'avant, le Honor Magic 5 Pro dispose d'un écran de 6,8 pouces capable d'afficher un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Ce taux permet de disposer d'une bonne fluidité au sein de vos jeux et applications, et peut s'adapter pour économiser votre batterie. Honor promet une luminosité de l'écran pouvant aller jusqu'à 1800 nits. Un chiffre qui impressionne et promet une excellente lisibilité même en plein soleil.

La caméra selfie du Honor Magic 5 Pro, quant à elle, se fait assez discrète. L'objectif frontal est intégré en haut à gauche de l'écran dans un bloc en forme de pilule qui n'est pas sans rappeler la "Dynamic Island" de l'iPhone 14.

En plus des premiers bons retours de la presse, il convient de noter que l'écran du Honor Magic 5 Pro est passé par les laboratoires d'expertise de l'entreprise DXomark. Cette dernière a alors donné la note de 151, faisant du Honor Magic 5 Pro le smartphone avec le meilleur écran du classement (devant l'iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra).

Côté puissance, le Honor Magic 5 Pro peut compter sur le processeur Snapdragon 8 Gen 2. La dernière puce en date de chez Qualcomm est également l'une des plus puissantes du marché et équipe déjà le Samsung Galaxy S23 Ultra dont nous avons vanté les mérites sur la partie performances. Le Honor Magic 5 Pro dispose ainsi d'excellentes performances grâce à l'optimisation logicielle du téléphone, ce que nous avons pu vérifier pendant notre test.

Pour la photographie, Honor compte à nouveau sur une stratégie de trois objectifs regroupés dans un grand bloc au dos du téléphone. Ces trois caméras ont déjà été passées en revue par le laboratoire d'analyses de DXomark et obtenu la meilleure note du classement de 152, détrônant le Huawei Mate 50 Pro (avec un score de 149) et le Google Pixel 7 Pro (147).

Les trois objectifs photo du Honor Magic 5 Pro sont les suivants :

Caméra principale grand angle de 50 Mpx.

Caméra ultra grand angle de 50 Mpx.

Téléobjectif x3 de 50 Mpx.

A quel prix est disponible le Honor Magic 5 Pro ?

Le Honor Magic 5 Pro est disponible à partir de 1199€ avec une seule configuration 12 + 512 Go. Le Honor Magic 5 Pro entend bien jouer dans la cour des grands, et cela se ressent sur son prix. A l'image du S23 Ultra et de l'iPhone 14 Pro Max, le prochain téléphone de chez Honor dépasse donc les 1000 € à son lancement, mais avec un stockage supérieur à ses concurrents.

Le Honor Magic 5 Pro est disponible en Europe depuis le 1e mai 2023. Nous rajouterons les meilleures promotions chez les marchands spécialisés comme la Fnac ou Darty dès que le Honor Magic 5 Pro. Seulement deux coloris sont proposés en Europe pour le téléphone à savoir le "Midnight Black" et le "Meadow Green".