iPhone SE 4 : date de sortie, prix, caractéristiques...

iPhone SE 4. Le prochain smartphone entrée de gamme d'iPhone risquerait de voir sa sortie en 2024. On vous informe sur les dernières fuites concernant l'iPhone SE 4.

L'iPhone SE 4 est apparemment bien en cours de production. Les modèles SE permettent de proposer des anciens composants, baisser le coût de production et proposer aux consommateurs des iPhones à un prix plus bas. D'après les dernières fuites, l'iPhone SE 4 disposerait d'un écran OLED de 15,4 cm au lieu du traditionnel LCD.

Design et fonctionnalités

Il est difficile de savoir quelles fonctionnalités l'iPhone SE pourrait inclure, mais on peut essayer de prédire quelles fonctionnalités celui-ci n'inclurait pas. Un exemple serait le Face ID dont seulement les iPhone haut de gamme peuvent y bénéficier.

Les iPhone SE bénéficient généralement du design du dernier iPhone haut de gamme. D'après les fuites, l'iPhone SE 4 aurait un écran OLED de 15,4 cm au lieu d'un écran LCD. Il inclurait également une compatibilité 5G pour ses communications.

D'après des fuites par Ian Zelco (Front Page Tech), l'iPhone SE 4 ne disposerait que d'une seule caméra, qui serait probablement un objectif grand angle d'à peu près 12 Mpx. Vu qu'il s'agit d'un modèle SE il n'est pas improbable que celui-ci inclut le retour d'un mode nuit ainsi qu'un mode cinématique.

Quand sortira l'iPhone SE 4 ?

Il n'est pas facile de prédire la date de sortie des iPhone SE en général. Les intervalles entre les versions précédentes ne suivent pas un programme spécifique. Ross Young expert de smartphones chez Display Supply Chain Consultants (DSCC) prédit que le prochain iPhone SE pourrait voir sa sortie en 2024. Pour rappel, voici les dates de sortie des précédents iPhone SE :

iPhone SE 1ere génération (2016) : mars 2016

iPhone SE 2eme génération (2020) : avril 2020

iPhone SE 3eme génération (2022) : mars 2022

Quel serait le prix de l'iPhone SE 4 ?

Les prix des iPhone SE sont toujours peu élevés par rapport aux iPhone qui sortent en fin d'année. Le SE 4 pourrait donc coûter le même montant que l'iPhone SE 3eme génération, avec éventuellement une légère augmentation.

iPhone SE 3ème génération (2022) 64 Go : 529 €

iPhone SE 3ème génération (2022) 128 Go : 579 €

iPhone SE 3ème génération (2022) 256 Go : 699 €



Il n'est toujours pas officiel que le l'iPhone SE 4 sera lancé en 2024, plusieurs fuites confirment l'inverse. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des dernières fuites et rumeurs sur la sortie de l'iPhone SE 4. En raison de leurs petits prix, les modèles SE ne disposent pas d'un tas de nouveautés et d'exclusivité par rapport aux iPhone haut de gamme/ Si vous souhaitez en savoir plus sur ces modèles, rendez-vous sur notre article test du dernier iPhone SE 3.