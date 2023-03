L'iPhone 14 Pro Max perd 280 € sur son prix initial !

IPHONE 14. Si vous êtes à la recherche du dernier iPhone 14 Max, sachez que ce dernier est en promotion depuis quelques semaines. Le téléphone d'Apple perd près de 300 € sur le site de Rakuten.

L'iPhone 14 Pro Max est en promotion sur plusieurs sites de grandes enseignes bien connues. Si le dernier smartphone haut de gamme de chez Apple coûtait relativement cher lors de sa sortie, c'est bien moins le cas depuis quelques semaines. Plusieurs marchands proposent des baisses de prix assez conséquentes sur la dernière génération d'iPhone 14, et les promotions les plus intéressantes semblent se trouver du côté du modèle le plus abouti : l'iPhone 14 Pro Max.

Apple iPhone 14 Pro Max - 128 Go Neuf à partir de 1199,99 € Occasion à partir de 1100,00 € Rakuten 1199,99 € Voir

Amazon 1479,00 € 1299,00 € Voir

Leclerc 1299,00 € Voir

Fnac 1478,95 € 1378,95 € Voir

Cdiscount 1379,00 € Voir

Materiel.net 1379,00 € Voir

LDLC.com 1379,00 € Voir

Darty 1379,00 € Voir

La Redoute 1488,99 € Voir Rakuten 1199,99 € 1100,00 € Voir

Fnac 1478,95 € 1273,90 € Voir

L'iPhone 14 Pro Max en promotion, le smartphone le plus abouti d'Apple

Si l'iPhone 14 Pro Max coûte cher, ce n'est pas pour rien. Ce téléphone au grand format d'écran bénéficie de toutes les dernières nouveautés d'Apple en matière de smartphone. Vous disposerez ainsi de la dernière puce A16 Bionic, capable de délivrer de très hautes performances au sein de vos applications et jeux les plus gourmands. L'iPhone 14 Pro Max embraque également un troisième capteur photo dédié au téléobjectif. Enfin, contrairement aux modèles classique et Plus, l'iPhone 14 Pro Max embarque la nouvelle encoche "Dynamic Island" pour se fondre davantage dans l'écran tout en garantissant une bonne sécurité avec Face ID.