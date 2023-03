L'iPhone SE 2022 perd 100 € avec cette promo

IPHONE SE 2022. Sorti il y a quelques mois, l'iPhone SE de 2022 est en promotion à un prix bien plus intéressant depuis quelques semaines. Le téléphone abordable d'Apple perd plus de 100 € !

L'iPhone SE 5G est-il le smartphone le plus intéressant chez Apple ? Il faut dire que ce dernier bénéficie de hautes performances grâce à sa puce intégrée, d'un appareil photo très correct, et surtout d'un prix bien plus abordable que les derniers iPhone 13/14. Si vous recherchez un modèle peu onéreux et qui dure dans le temps, pourquoi ne pas craquer pour le dernier iPhone SE 2022 ? Cette 3e génération est en promotion chez plusieurs marchands à des prix intéressants. Son meilleur rabais semble cependant se trouver sur le site de Rakuten.

Pour rappel, l'iPhone SE 3 a été lancé au tarif de 559 € par Apple. Le téléphone est trouvable en ce moment aux alentours des 400 € ce qui fait une belle remise ! Vous économiserez plus de 100 € lors de votre achat en passant par son prix le plus bas sur la marketplace de Rakuten.

L'iPhone SE 5G, le plus abordable des smartphones Apple ?

On l'appelle par bien des noms (SE 3e génération, SE 5G...) mais l'iPhone SE de 2022 est bien le dernier modèle abordable en date de chez Apple. Ce dernier bénéficie notamment de la puce A15 Bionic (la même qui équipe l'iPhone 13) pour délivrer de très bonnes performances et traitements numériques. Vous disposerez en outre de l'environnement iOS et d'un excellent suivi des mises à jour afin de pouvoir profiter de votre nouvel iPhone pendant de nombreuses années.