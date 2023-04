Le Google Pixel 7 perd 100 € chez Amazon et CDiscount

Le Google Pixel 7, dernier smartphone en date de chez Google, est actuellement en promotion. Ce téléphone pensé autour de l'intelligence artificielle et de l'appareil photo est à son meilleur prix chez Amazon et CDiscount.

Le Google Pixel 7 voit son prix baisser sur plusieurs sites bien connus. Le smartphone, toujours considéré comme un "flagship killer" pour beaucoup, est actuellement à moins de 540 € chez Amazon et CDiscount. Un prix très intéressant puisque le Google Pixel 7 est sorti il y a seulement quelques mois au tarif de 649 € ! Vous économiserez donc plus de 100 € en passant par l'un de ces sites plutôt que par le site officiel de Google, et bénéficierez du SAV de deux géants de l'e-commerce.

Google Pixel 7 Neuf à partir de 539,00 € Occasion à partir de 470,00 € Amazon 649,00 € 539,00 € Voir

Cdiscount 539,00 € Voir

Rakuten 545,00 € Voir

Reconditionné 575,00 € 545,00 € Voir

Fnac 648,98 € 558,00 € Voir

La Redoute 599,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Galeries Lafayette 599,00 € Voir Rakuten 545,00 € 470,00 € Voir

Amazon 649,00 € 501,27 € Voir

Le Google Pixel 7, un smartphone abordable pour la photo

Doit-on encore présenter le Google Pixel 7 ? Sorti en fin d'année 2022 aux côté du Google Pixel 7 Pro, ce smartphone brille notamment sur sa partie traitement d'images et photographies. Cela est rendu possible grâce au processeur maison de la firme, la Google Tensor G2, qui permet également de délivrer de bonnes performances au sein de vos applications et d'une autonomie correcte. Le Google Pixel 7 s'impose définitivement comme un excellent choix si vous recherchez un smartphone spécialisé dans la photo sans pour autant devoir débourser près de 1000 € pour un iPhone ou un Samsung dernier cri.