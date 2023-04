Découvrez les secrets des smartphones pliables de Samsung

SECRETS DE PRODUIT. Pourquoi et comment Samsung a-t-il misé sur les téléphones pliables ? Découvrez les secrets de fabrication des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip dans cet épisode de "Secrets de produit".

Nouveau format vidéo de Linternaute.com, "Secrets de produit" revient sur les origines et la conception de plusieurs produits et services de notre quotidien. Dans le premier numéro, nous avons interrogé Julien Douabin, chef de produit chez Samsung. Ce dernier nous a présenté les différentes ambitions de la marque ainsi que les défis à relever dans la conception de leurs smartphones pliables. Comment ont été crées ces nouveaux produits innovants ? Quels ont été les défis à relever ? Comment Samsung s'y est-il pris pour confectionner les Samsung Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip ? Les réponses dans cet épisode.

Secrets de produit : les dessous des téléphones pliables de Samsung

Samsung développe et sort depuis plusieurs années deux types de smartphones pliables : le Samsung Galaxy Z Fold, qui s'ouvre comme un livre, et le Samsung Galaxy Z Flip, davantage pensé comme un téléphone à clapet. Ces deux produits reposent sur un principe de base d'écran pliable en conception chez la firme depuis de nombreuses années. Cela tombe bien : les écrans sont une spécialité chez Samsung et l'entreprise conçoit des dalles pour plusieurs autres marques bien connues dans le secteur de la tech.

Avec "Secrets de produit", Linternaute.com interroge régulièrement des marques sur les origines et la conception des produits et services de notre quotidien. Concepteurs, designers, responsables marketing... Découvrez les secrets des innovations d'aujourd'hui et de demain racontées par leurs créateurs.