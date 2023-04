L'iPhone 13 mini perd plus de 150 € sur ce site

L'iPhone 13 d'Apple est toujours très recherché et bien plus abordable que son successeur. On vous explique où trouver le meilleur prix et les plus grosses promotions actuellement disponibles sur l'iPhone 13.

Vous cherchez à acquérir un iPhone 13 ? Bonne nouvelle, ce dernier est en promotion depuis plusieurs mois sur différents sites de vente. Son meilleur prix semble même se trouver actuellement du côté de Rakuten avec le modèle mini proposé à près de 653 € ! Vous bénéficierez ainsi d'une belle économie de plus de 150 € par rapport à son tarif initial. Un vrai bon plan pour ce smartphone au petit gabarit, mais qui dispose encore de très grosses performances aujourd'hui et de toutes les mises à jour prévues par Apple pour des années à venir.

iPhone 13 mini 128Go Blue Neuf à partir de 653,30 € Occasion à partir de 528,00 € Rakuten 653,30 € Voir

Fnac 808,95 € 758,95 € Voir

Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Cdiscount 759,00 € Voir

Darty 759,00 € Voir

La Redoute 836,99 € Voir Rakuten 653,30 € 528,00 € Voir

Fnac 808,95 € 569,00 € Voir

Reconditionné 665,00 € 635,00 € Voir

Amazon 809,00 € 698,53 € Voir

Où trouver l'iPhone 13 en promotion au meilleur prix ?

Le meilleur tarif actuellement disponible sur l'iPhone 13 se trouve du côté de Rakuten. Le modèle mini y est disponible à un excellent prix, et vous bénéficierez d'un des meilleurs smartphones sous iOS actuellement disponibles. l'iPhone 13 mini est notamment équipé de la puce A15 Bionic de chez Apple qui lui garantit d'excellentes performances au sein de vos applications et jeux vidéo. Vous disposerez également d'une belle autonomie et d'une qualité photo très correcte !