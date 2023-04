Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à seulement 750 € sur ce site

Disponible depuis plusieurs mois, le Samsung Galaxy Z Flip 4 profite actuellement d'un excellent prix chez SFR. Le smartphone pliable y est proposé à seulement 750 € sans forfait !

Les smartphones pliables ne sont plus si nouveaux que ça. Le Samsung Galaxy Z Flip 4, par exemple, bénéficie déjà de multiples promotions depuis sa sortie en août 2022. Ce téléphone aussi pratique que performant dispose notamment d'un bel écran externe pour pouvoir être utilisé au quotidien sans même avoir besoin de l'ouvrir ! Si vous cherchez le Samsung Galaxy Z Flip 4 au meilleur prix, sachez que ce dernier est actuellement trouvable chez SFR à 750 € en choisissant l'option "sans forfait".

Smartphone FLIP 4 256 Go GRAPHITE Neuf à partir de 749,00 € Occasion à partir de 595,00 € SFR 749,00 € Voir

Cdiscount 760,98 € Voir

Rakuten 789,00 € Voir

Red by SFR 799,00 € Voir

Fnac 1168,98 € 827,36 € Voir

Ubaldi 999,00 € Voir

La Redoute 1059,00 € Voir

Galeries Lafayette 1059,00 € Voir

Rue du Commerce 1138,99 € Voir

Materiel.net 1169,95 € Voir

LDLC.com 1169,95 € Voir

Darty 1169,00 € Voir

ManoMano 1469,57 € Voir Reconditionné 625,00 € 595,00 € Voir

Rakuten 789,00 € 615,00 € Voir

Fnac 1168,98 € 668,90 € Voir

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 en promotion, le pliable parfait ?

Bien plus abordable aujourd'hui que lors de sa sortie, le Samsung Galaxy Z Flip 4 s'est rapidement imposé comme une référence dans le domaine des téléphones pliables à style clapet. Son petit format lui permet d'être facile à transporter au quotidien et à ranger dans une poche ou un sac. En choisissant son option la moins onéreuse chez SFR, vous bénéficierez d'un smartphone innovant et performant grâce à ses capacités en photo et son processeur haut de gamme.