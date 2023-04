100€ de remise sur les iPhone 14 et 14 Plus chez la Fnac

Envie d'acquérir le tout dernier smartphone d'Apple? Cette promotions pourrait être l'occasion parfaite pour vous. La Fnac et Darty propose des réductions de -100 € sur toutes les versions existantes de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.

L'iPhone 14 est considéré par beaucoup comme le meilleur smartphone de l'année 2022. Malgré son prix élevé, il propose un design élégant, des performances irréprochables, une qualité d'appareil photo impressionnante ainsi qu'une qualité vidéo digne d'un résultat professionnel. L'iPhone 14 a en effet beaucoup à offrir, avec un excellent rapport qualité-prix.

L'iPhone 14 Plus est un nouveau concept créé par Apple. Cette fois-ci au lieu de réaliser une version "mini", Apple a choisi de créer une version Plus qui est essentiellement très similaire à la version classique. La seule différence est la taille du smartphone. L'iPhone 14 Plus dispose d'un écran plus grand de 6.7 pouces par rapport au modèle standard.

Si vous souhaitez craquer et acheter l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Plus dans les jours à venir une belle promotion se présente : du 15 avril au 01 juillet, la Fnac et Darty proposent 100€ de remise sur tous les modèles de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.

Vous pouvez vous rendre sur notre référent iPhone 14 afin de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le dernier smartphone d'Apple, et si vous vous apprêtez à acheter un iPhone 14, pensez notamment à jeter un coup d'œil sur notre test de l'iPhone 14.