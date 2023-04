200 € de réduction et une tablette offerte pour l'achat du Honor Magic5 Pro

HONOR MAGIC5 PRO. Honor propose une offre canon pour la précommande du nouveau Honor Magic5 Pro. Vous pourrez bénéficier de jusqu'à 200€ de réduction ainsi qu'une tablette HONOR Pad 8 offerte pour chaque précommande !

Honor est passé d'une grande marque de fabriquant de smartphone de milieu-de-gamme à une marque qui se bat pour le titre du meilleur smartphone de l'année. Le Honor Magic 5 Pro pourrait bien remporter cette place. Ce smartphone a été annoncé cette année durant la MWC et est en précommande depuis ce mardi 18 avril 2023.

Honor propose une offre de précommande séduisante. En précommandant leur nouveau smartphone haut-de-gamme, vous pourrez bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 200 € ainsi qu'une tablette Honor Pad 8 en cadeau. Afin de profiter de cette offre, rendez-vous sur le site officiel de Honor : HiHonor.com et utilisez le code : APRCPS5P. Il est également possible d'en profiter sur les sites de différents partenaires comme Boulanger.

Précommande du Honor Magic5 Pro 999 €

Le Honor Magic5 Pro : un smartphone haut de gamme en promotion

Le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Il possède également un écran OLED de 6,81 pouces avec un design en forme de pellicule. Le Magic 5 Pro est également équipé de trois capteurs de profondeur d'appareil photo de 50 Mpx, garantissant une qualité d'image bien supérieure. Tout cela est alimenté par un Android 13.

