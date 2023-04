L'iPhone 14 perd 200 euros avec cette vente flash de Rakuten

L'iPhone 14 profite d'une excellente remise sur le site de Rakuten. Le dernier smartphone en date de chez Apple s'affiche à seulement 813 euros pendant une courte période.

L'iPhone 14 est affiché à un prix rarement atteint ! Si vous souhaitez craquer pour l'un des derniers iPhone de chez Apple, c'est peut-être le moment de sortir la carte de crédit. L'iPhone 14, lancé au tarif assez onéreux de 1019 euros l'an dernier, s'affiche désormais à seulement 813 euros sur le site officiel de Rakuten. La marketplace dispose de plusieurs vendeurs agrées et reconnus pour proposer des baisses de prix très intéressantes.

En craquant pour l'iPhone 14 en promotion sur Rakuten, vous ferez donc une économie de 20% par rapport à son prix de base. C'est plus de 200 euros de moins que si vous passiez par le site officiel de l'Apple Store !

iPhone 14 - 128 Go Neuf à partir de 813,90 € Occasion à partir de 777,67 € Rakuten 813,90 € Voir Rakuten 813,90 € 777,67 € Voir

Où trouver l'iPhone 14 au meilleur prix ?

L'iPhone 14 profite de nombreuses baisses de prix depuis sa sortie. Il est cependant assez rare de voir le téléphone disposer d'une promotion de -20% sur son tarif de base ! En craquant pour l'iPhone 14 sur le site de Rakuten, vous bénéficierez d'un des tout derniers iPhone disponibles à ce jour, et pourvu de très bonnes performances au niveau puissance et photos. Son autonomie vous permettra également d'en profiter pleinement pendant plus d'un jour ou deux selon votre utilisation.