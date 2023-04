Cela ruinera la batterie de votre téléphone portable selon un expert en réparation

Les experts en réparation de téléphones portables donnent leurs conseils sur la façon de charger votre téléphone portable pour obtenir la meilleure autonomie possible, le plus longtemps possible.

Arrêtez de détruire la batterie de votre téléphone portable ! La plupart d'entre nous chargeons mal nos téléphones, selon les experts en réparation de smartphones spécialisés dans la remise en état des vieux mobiles. En effet, la façon dont beaucoup d'entre nous chargent leurs téléphones, notamment en les laissant branchés toute la nuit ou pendant le travail, peut en réalité endommager la batterie et réduire de façon permanente sa capacité à retenir la charge.

Il ne faut pas non plus laisser le téléphone se décharger complètement, prévient Kewin Charron, responsable principal des opérations de remise en état chez Back Market, dans une interview. "Essayez plutôt de garder le niveau de la batterie entre 20 et 80 %", dit-il.

Ça peut paraître pénible à faire manuellement, mais de nombreux nouveaux téléphones ont une option qui permet de demander à l'appareil d'optimiser la charge et de réduire ainsi le stress sur la batterie.

Optimisation de la batterie sur iOS

Sur les iPhones avec iOS 13 et plus récents, il suffit d'aller dans Réglages > Batterie > État de la batterie & charge et de choisir Chargement optimisé de la batterie. Avec cette option activée, vous réduirez automatiquement l'usure de la batterie et prolongerez sa durée de vie.

Selon Apple, cette fonction retarde la charge de l'iPhone au-delà de 80 % et utilise l'apprentissage automatique pour apprendre vos habitudes quotidiennes, de sorte que la charge optimisée de la batterie s'active aux bons moments de la journée.

Optimisation de la batterie sur Android

C'est un peu plus compliqué avec Android, car les paramètres peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Dans les réglages, sélectionnez Batterie > État de la batterie pour voir l'état actuel. Sous Batterie, vous pouvez le plus souvent choisir une option Utilisation de la batterie et sélectionner Optimiser la consommation de la batterie pour prolonger automatiquement la durée de vie de la batterie.

La poussière affecte la batterie et la charge

Une autre chose qui peut endommager la durée de vie de la batterie est la saleté dans le port de charge, dit Charron. La poussière s'accumule dans les ports de charge, ce qui peut provoquer une surchauffe du téléphone ou l'empêcher de se charger. En nettoyant le téléphone de manière sécurisée, on peut éviter que la batterie ne surchauffe et ne soit endommagée de façon permanente.

Pour nettoyer le port, utilisez un cure-dent et un chiffon humide. Ainsi, vous éliminerez la saleté et les miettes qui pourraient endommager le téléphone. Il est toutefois recommandé de l'éteindre avant de le nettoyer.

La chaleur, le froid et les mauvais signaux sont de vrais ennemis

Charron met également en garde contre les risques de laisser son téléphone en plein soleil, ce qui peut causer des dommages permanents à la batterie.

Des températures inférieures à 0 degré sont trop froides pour le téléphone, tandis que des températures supérieures à 35 degrés sont trop chaudes. Les deux peuvent nuire à la durée de vie de la batterie. Si vous vous trouvez dans un endroit très chaud, il y a quelques astuces pour maintenir votre téléphone à une température appropriée.

Lorsque le téléphone n'est pas en charge, vous pouvez éviter la surchauffe en diminuant la luminosité de l'écran. Si le téléphone a peu de batterie et cherche constamment un signal, il a également plus de chances de surchauffer.

Si le signal est faible dans la zone où tu te trouves, il est donc recommandé d'activer le mode Avion et de ne le désactiver qu'une fois un meilleur signal trouvé.