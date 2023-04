Ces vieux téléphones portables valent une fortune maintenant - ne les jetez pas

Avez-vous encore de vieux téléphones portables qui traînent dans votre grenier ? Ils pourraient valoir de l'or ! Cela vaut peut-être le coup de les vendre à des collectionneurs.

Nous dépensons des centaines voire des milliers d'euros pour les derniers smartphones afin de suivre la tendance technologique. Mais si on pouvait financer notre nouvel achat avec l'un de nos vieux téléphones ? Les premiers téléphones portables peuvent avoir une valeur énorme pour les collectionneurs, surtout s'ils sont encore dans leur emballage d'origine.

En faisant une recherche sur eBay, voici les 5 téléphones portables qui valent encore beaucoup d'argent. Ce top 5 des téléphones portables les plus chers a été établi en comparant les prix sur des sites d'achat en ligne populaires tels qu'eBay. Les prix peuvent varier énormément en fonction de l'offre et de la demande. Le fait que les téléphones mentionnés ici atteignent effectivement le prix indiqué dépend de la présence d'un acheteur prêt à payer.

1ère place : Motorola DynaTAC 8000x

Les détenteurs du Motorola DynaTAC 8000x ont touché le jackpot. Le premier téléphone portable commercialisé est sorti en 1983 et coûtait environ 4 000 dollars US. Pesant un kilo et mesurant 33 cm, il n'était pas vraiment fait pour votre poche.

Aujourd'hui, ce téléphone peut valoir jusqu'à 8 000 euros s'il est en très bon état, à condition, bien sûr, de trouver un acheteur intéressé. En Suisse, vous pouvez enchérir sur un Motorola DynaTAC 8000x (année de fabrication 1983) avec les instructions d'origine, le sac et l'unité de charge sur eBay en partant du prix de départ de 85 000 euros. Ceux qui mettent 120 000 euros peuvent l'acheter immédiatement.

2e place : iPhone 2G

Lorsque Apple a lancé le premier iPhone, l'iPhone 2G, en 2007, c'était le coup d'envoi de l'ère des "smartphones". Pour la première fois, il ne s'agissait plus seulement de passer des appels téléphoniques ou d'envoyer des messages courts. L'iPhone 2G était en réalité un petit ordinateur de poche, extrêmement facile à utiliser grâce aux applications.

Aujourd'hui, l'iPhone 2G est techniquement aussi bon qu'inutile. Pourtant, les collectionneurs paient beaucoup d'argent pour un iPhone de première génération. La valeur dépend en grande partie de l'état du téléphone. Pour un iPhone 2G d'occasion, vous pouvez obtenir environ 150 euros. Les smartphones inutilisés ou même encore dans leur emballage d'origine peuvent atteindre jusqu'à 2 000 euros. Sur Ebay, l'un d'eux se vend actuellement pour 3 959 euros.

3ème place : Nokia 8110

Le Nokia 8110 a été lancé en 1996 et a rapidement gagné en popularité grâce à son apparition dans le film "Matrix" en 1999. Avec son clavier coulissant et sa forme incurvée, on l'appelait aussi le "banane Matrix". Aviez-vous un de ces téléphones dans les années 90 ? Si c'est le cas, vous pourriez être ravi d'apprendre que les modèles encore dans leur emballage d'origine peuvent atteindre jusqu'à trois fois leur prix de vente initial.

Cependant, si le téléphone est d'occasion, sa valeur chute et peut atteindre jusqu'à 100 euros.

4e place : Nokia 8800

Les téléphones du fabricant finlandais Nokia étaient adorés dans les années 90 et au début du millénaire. Puis, Apple est arrivé avec le premier smartphone et a précipité la chute de Nokia. Certains téléphones Nokia de cette époque peuvent être très précieux aujourd'hui, comme le Nokia 8800. Lancé en 2005, il était considéré comme un téléphone de luxe grâce à son écran résistant aux rayures et son élégant mécanisme de coulissement.

Les appareils d'occasion se vendent toujours sur eBay entre 120 et 200 euros. Si, en revanche, le téléphone est totalement inutilisé, il peut atteindre jusqu'à 800 euros. Le Nokia 8800 est également disponible en édition Arte Carbon et Sirocco, qui valent désormais beaucoup d'argent. Les vendeurs sur eBay proposent actuellement ces éditions pour 1200 euros.

5e place : Motorola 3200

Il est le successeur du Motorola DynaTAC 8000x et est sorti sur le marché environ dix ans plus tard. Les prix pour cet appareil tournent autour de 100 euros. Si l'emballage d'origine est encore disponible, les acheteurs peuvent parfois payer entre 300 et 800 euros.