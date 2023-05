L'iPhone 14 connait une de ses meilleures promotions

L'iPhone 14 continue d'être vivement recherché depuis l'apparition des premières promotions disponibles. Le dernier smartphone de chez Apple s'affiche avec 220 euros de moins sur un site bien connu.

Si l'iPhone 14 vous fait de l'oeil depuis sa sortie, vous pourriez bien craquer aujourd'hui ! Le dernier smartphone de chez Apple est en promotion sur le site de Rakuten avec un excellent prix. Pour rappel, l'iPhone 14 est sorti en fin d'année 2022 au prix assez élevé de 1019 euros sur le site officiel d'Apple. Ce tarif a fait couler beaucoup d'encre et scandalisé de nombreux fans de la firme. Heureusement, l'iPhone 14 bénéficie désormais de nombreuses promotions qui rendent le smartphone bien plus intéressant.

Le meilleur prix actuellement disponible sur l'iPhone 14 est proposé chez Rakuten. Le téléphone y perd plus de 200 euros par rapport à son tarif de base, ce qui est déjà une très bonne affaire ! Vous bénéficierez ainsi d'un des meilleurs smartphone du moment pour un prix bien plus intéressant.

Apple iPhone 14 Lumiere Stellaire 128 Go Neuf à partir de 799,99 € Occasion à partir de 750,00 € Rakuten 799,99 € Voir Rakuten 799,99 € 750,00 € Voir

Où trouver l'iPhone 14 en promotion au meilleur prix ?

Bien que l'iPhone 14 ne soit pas le smartphone le moins cher sur le marché, il est déjà possible de trouver de très bonnes promotions sur le smartphone. Une majorité de sites de vente comme Amazon, la Fnac, Boulanger et bien d'autres proposent déjà de belles baisses de prix sur le téléphone. Son meilleur prix est cependant toujours affiché sur Rakuten avec différents vendeurs partenaires agrées et aux excellentes notes.