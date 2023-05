Nouvelle barre de navigation pour WhatsApp : l'avez-vous déjà ?

La nouvelle barre de navigation dans WhatsApp, censée rendre la navigation dans l'application encore plus facile, est désormais disponible pour les premiers utilisateurs. WhatsApp est en train de déployer cette modification auprès des premiers bêta testeurs de l'application.

WhatsApp travaille sur une nouvelle barre de navigation pour son application. Cette version ne se contente pas d'être différente sur le plan esthétique, elle occupe également un nouvel emplacement dans WhatsApp. En effet, de nombreux utilisateurs de WhatsApp pour Android ont demandé au fil des années une barre de navigation similaire à celle de WhatsApp pour iOS. Cette barre se trouve en bas de l'application, tandis que la barre de l'application Android est toujours en haut. Apparemment, WhatsApp écoute ces retours et s'efforce d'apporter ces changements importants prochainement. Voici la barre que certains utilisateurs commencent à voir sur leur application WhatsApp :

Il était déjà connu que WhatsApp allait placer la nouvelle barre de navigation en bas de l'application. Cela permet d'accéder beaucoup plus facilement aux différentes options, surtout si vous utilisez souvent votre téléphone d'une seule main. De plus, les Communautés sont mieux mises en évidence, non seulement avec une icône, mais aussi avec une étiquette de texte. Vous verrez donc bientôt une nouvelle barre de navigation en bas de WhatsApp, où vous trouverez, dans l'ordre, Discussions, Communautés, Statut et Appels.

WhatsApp a commencé le déploiement

Les premiers testeurs de WhatsApp Beta ont déjà accès à la nouvelle interface dans la version 2.23.10.6 de l'application. Que pensez-vous de la nouvelle barre de navigation en bas de WhatsApp ? L'avez-vous déjà ? Faites-le nous savoir dans les commentaires de notre page Facebook en cliquant ici.