La prochaine mise à jour sur votre smartphone va-t-elle vraiment permettre de le pister même lorsque ce dernier est éteint ?

La prochaine mise à jour de votre smartphone Android devrait arriver d'ici quelques mois. Parmi les nouveautés prévues, Google inclurait une option pour localiser votre smartphone même si ce dernier est complètement éteint.

Il s'agit d'une des nouveautés les plus attendues sur les smartphones Android. La prochaine mise à jour de Android 14 qui arrivera en fin d'année 2023 devrait permettre de pouvoir retrouver son téléphone même si ce dernier est éteint. Un ajout qui est loin de faire l'unanimité, d'autant plus que cette mise à jour devrait également intégrer la connectivité satellite afin de toujours pouvoir disposer de réseau sur votre appareil.

Android 14 va-t-il permettre de traquer votre smartphone en permanence ?

La possibilité de localiser votre smartphone sous Android, même une fois ce dernier éteint, n'est pas une grande surprise en soi. Apple bénéficie déjà de cette option sur ses iPhone depuis 2021 et l'intégration de iOS 15. Il est ainsi possible pour un utilisateur d'iPhone se repérer et suivre la position de son appareil même si ce dernier n'est pas connecté internet ou simplement allumé.

La prochaine mise à jour d'Android 14 présentée ce mercredi 10 mai prévoirait donc l'ajout de cette fonctionnalité sur les smartphones sous Android. Baptisée "Pixel Power-off Finder", cette fonction ne devrait, dans un premier temps, ne s'adresser qu'aux téléphones Pixel de chez Google.

Nul doute qu'en cas de bons résultats, la firme devrait tenter de travailler avec d'autres constructeurs comme Samsung, Oppo et bien d'autres pour proposer cette fonctionnalité sur l'ensemble des appareils Android. Il est cependant important de noter que cette fonction de "localiser votre appareil" devrait nécessiter l'utilisation d'un compte Google ou d'une autre manière de prouver que vous êtes bien le détenteur du smartphone recherché.