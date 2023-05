Cela a déjà sauvé des vies : ayez toujours un message sur l'écran de verrouillage de votre téléphone

Pour être facilement contacté dans une situation d'urgence, un message sur l'écran de verrouillage de votre Android peut faire toute la différence.

Le smartphone contient toute notre vie, et rien que l'idée de l'oublier quelque part ou de le perdre peut provoquer de l'anxiété chez certaines personnes. En cas de perte ou d'oubli du smartphone, il se peut qu'il ne soit pas facile pour la personne qui le trouve de contacter le propriétaire. De nos jours, la plupart des smartphones sont bien protégés par un verrouillage, rendant l'accès aux contacts presque impossible. De même, si vous avez un accident et que vous êtes inconscient ou confus, si vous souffrez d'un trouble psychologique et que vous cherchez de l'aide... ou d'autres situations similaires, comment une personne qui vous trouve dans la rue peut-elle vous aider ?

Pour être facilement contacté dans l'une de ces situations, ajouter un message sur l'écran de verrouillage de votre téléphone pourrait faire toute la différence. Android vous permet très facilement de réaliser cette manipulation. Nous vous conseillons de la réaliser aussi sur le téléphone de vos enfants avec un message du type "En cas d'urgence appelez mes parents au ..."

Voici comment apparaîtra votre message sur l'écran du téléphone © DR

Voyons comment procéder. La méthode peut varier légèrement selon le fabricant de votre téléphone mais restera assez similaire. La première étape consiste à aller dans les paramètres du smartphone et à rechercher "écran de verrouillage" (sur les Samsung par exemple) ou "écran d'accueil" (sur les Huawei par exemple). Parmi les différentes options disponibles, qui varient selon le modèle, vous trouverez l'option "Coordonnées" ou "Texte sur l'écran de verrouillage". En cliquant dessus, une boîte de texte apparaîtra où vous devrez saisir le message.

Vous pouvez écrire le numéro de téléphone d'un proche ou d'une connaissance ainsi qu'un message ou ajouter une adresse e-mail et même donner des instructions comme de rapporter le smartphone à la police... et bien d'autres informations qui pourraient être utiles dans l'un des scénarios mentionnés. Après cela, il suffit de cliquer sur OK pour que, dès que vous verrouillez votre smartphone, le message apparaisse sur l'écran de verrouillage.