Economisez 140 euros ! Le tout dernier smartphone Redmi Note est à un prix jamais vu chez cet opérateur

RED by SFR propose déjà un excellent tarif sur le tout dernier Redmi Note 12 de chez Xiaomi. Ce smartphone sorti il y a seulement quelques mois profite déjà d'une grosse baisse de prix qui lui permet de descendre sous la barre des 130 euros.

Si vous avez suivi la sortie du dernier Redmi Note 12 de chez Xiaomi, vous savez peut-être déjà qu'il s'agit d'un smartphone abordable et très performant. Seulement quelques mois après sa sortie, le téléphone bénéficie déjà de multiples offres de promotion qui permettent de l'acquérir pour encore moins cher ! Son meilleur prix actuel semble cependant se trouver du côté de RED by SFR qui propose une offre de remboursement et un bonus de reprise de votre ancien appareil.

Redmi Note 12 5G 129 € VOIR L'OFFRE sur Red by SFR

Pour arriver à ce super prix, il faut tout de même remplir deux petites conditions. Le Redmi Note 12 est affiché à 269 € (sans forfait ajouté) sur le site de RED by SFR. Une fois votre commande passée, vous n'aurez qu'à remplir un formulaire de remboursement de 40 euros disponible à cette adresse. Il faudra également faire reprendre un ancien appareil de votre choix pour bénéficier d'un bonus reprise de 50 € sur ce dernier.