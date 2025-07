Est-il vrai qu'on ne devrait jamais charger notre téléphone pendant la nuit?

On entend souvent dire que laisser son téléphone en charge toute la nuit réduit la longévité de notre batterie. Mais est-ce vraiment le cas?

Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Voici trois questions fondamentales auxquelles personne ne semble pouvoir répondre. Tout de suite après vient la question : Est-il vrai qu'il ne faut pas charger notre téléphone pendant la nuit?

Les batteries lithium-ion de nos smartphones vieillissent et retiennent moins de charge au fil du temps. C'est pourquoi votre ancien téléphone se décharge plus rapidement. La triste réalité est que les batteries de nos smartphones "s'habituent" et personne ne veut d'un téléphone qu'il faut recharger constamment.

C'est de là que vient l'idée que laisser son téléphone en charge toute la nuit est une mauvaise habitude pour la durée de vie de la batterie. Mais est-ce vraiment vrai ou est-ce juste une légende urbaine? Peut-être que la meilleure façon de le savoir est de demander directement aux fabricants. Apple dit que lorsque l'iPhone "reste complètement chargé pendant de longues périodes, la santé de la batterie peut être affectée".

Les fabricants de téléphones Android disent la même chose. "Ne laissez pas votre téléphone branché sur le chargeur pendant de longues périodes ou pendant la nuit", prévient Samsung. Huawei ajoute : "Maintenir le niveau de la batterie aussi proche que possible du milieu (30% à 70%) peut effectivement prolonger la durée de vie de la batterie". Autrement dit, l'idéal serait de garder le téléphone avec de la batterie - mais pas trop de batterie.

La batterie arrête automatiquement de se charger lorsqu'elle est pleine, mais dans certains cas, lorsqu'elle descend à 99%, elle a besoin de plus d'énergie pour revenir à 100%. Cette petite recharge constante affecte la durée de vie de la batterie. La plupart des téléphones sont équipés d'options de régulation de la charge pour cette raison.

Dans le cas des iPhones avec au moins iOS13, la charge optimisée réduit le temps que le téléphone passe complètement chargé. Le smartphone analyse vos habitudes de charge et attend de dépasser les 80% jusqu'à ce que cela soit nécessaire. Il existe également une astuce très simple à mettre en place. Vous pouvez brancher un minuteur sur votre chargeur de téléphone. Réglez ce minuteur pour que votre téléphone ne se charge que pendant une certaine période. Par exemple entre 3 heures et 5 heures du matin. Et comme ceci, vous éviterez que votre téléphone ne se charge puis se décharge et se recharge à nouveau. Le matin, vous n'aurez que 95% de batterie mais ce sera moins grave que de l'avoir abimée !