L'iPhone 14 Pro Max à 1 euro ? C'est possible chez SFR

IPHONE 14. S'il y a bien un smartphone très recherché et onéreux, c'est bien l'iPhone 14 Pro Max. Heureusement, SFR propose une solution pour l'acquérir à seulement 1 euro

L'iPhone 14 Pro Max coûte cher. C'est un fait, même si le dernier téléphone d'Apple bénéficie déjà de nombreuses promotions. Parmi ces dernières, on retrouve généralement sa meilleure baisse de prix sur des sites comme Amazon ou Rakuten qui se permettent de casser les tarifs des différents modèles d'iPhone.

Le prix le plus bas sur l'iPhone 14 Pro Max est cependant disponible chez SFR. Le smartphone y est actuellement proposé à... 1 euro. Vous avez bien lu, il est possible d'acquérir l'iPhone 14 Pro Max pour un seul euro symbolique. Cela représente une sacrée économie comparé à son tarif habituel de 1349 euros !

iPhone 14 Pro Max - 128 Go 1 € VOIR L'OFFRE sur SFR

L'astuce pour bénéficier d'un iPhone 14 Pro Max à un euro

Pour profiter d'un tel prix, vous devrez simplement souscrire à un forfait spécial 5G chez SFR. Ce dernier dispose notamment de 150 Go pour accompagner votre nouvel iPhone 14 Pro Max. N'oubliez pas de remplir le coupon de réduction disponible à cette adresse pour bénéficier d'une promotion supplémentaire de 80 euros, et ainsi arriver à la fameuse promotion de l'iPhone 14 Pro Max à un euro symbolique.

Le meilleur téléphone d'Apple à tout petit prix

L'iPhone 14 Pro Max est le smartphone de tous les superlatifs. Plus grand, plus puissant, plus performant... Il ne manque pas d'adjectifs pour en parler et s'impose comme le téléphone le plus poussé de chez Apple. L'iPhone 14 Pro Max embarque notamment la nouvelle encoche "Dynamic Island" qui permet de profiter davantage de certaines applications comme votre musique ou l'arrivée de votre Uber.

Malheureusement, l'iPhone 14 Pro Max s'établit également comme très onéreux. Le téléphone de chez Apple s'est affiché à des prix records lors de sa sortie en dépassant les 1300 euros à l'achat. De quoi inciter davantage à profiter des différentes promotions proposées par certains marchands.