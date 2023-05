Panne Orange : les appels mobile toujours "perturbés", ce que l'on sait du bug ce 30 mai 2023

PANNE ORANGE. Le réseau téléphonique de l'opérateur Orange est en proie à de sérieuses perturbations ce mardi 30 mai 2023. L'entreprise a confirmé en début de soirée des difficultés concernant son réseau mobile. Quelle est la panne en cours, ce qui fonctionne ou non... ? On fait le point.

[Mis à jour le 30 mai 2023 à 21h17] Vous avez du mal à joindre vos proches ou à passer un appel depuis votre téléphone mobile ce mardi 30 mai en début de soirée ? Si vous avez un téléphone fonctionnant avec Orange, vous n'êtes pas le seul ! Après un pic de signalisations de panne chez Orange, sur le site Downdetector, vers 17 heures ce mardi 30 mai 2023, il semble désormais que leur nombre ait bien diminué. Néanmoins, la situation est loin d'être rétablie.

Aux environ de 19 heures, l'opérateur téléphonique indiquait encore sur Twitter que "les appels via le réseau mobile d'Orange" étaient toujours "perturbés". Et de préciser : "Les services internet sur mobile et les appels fixes sont fonctionnels. Le cas échéant, nous invitons les clients à réitérer les appels et privilégier le 112 pour tout appel vers les services d'urgence." Plus tôt dans la journée, vers 17 heures, l'opérateur s'était déjà exprimé sur la panne indiquant alors que "les équipes [étaient] pleinement mobilisées pour rétablir les services et présent[ai]ent leurs excuses pour la gêne occasionnée".

Alors que de multiples signalements ont été faits dans l'après-midi de ce mardi par les clients de l'opérateur, l'entreprise a confirmé un bug important sur son réseau mobile en fin d'après-midi. Un premier message a été posté à 17h15 sur le compte Twitter Orange France et confirme une panne touchant les appels téléphoniques sur le réseau mobile. Les connexions internet ne sont pas touchées, ce qui signifient que les clients Orange peuvent surfer sur internet, envoyer des mails ou utiliser les réseaux de messagerie instantanée et visio comme Whatsapp ou FaceTime.

La panne n'était pas réglée à 19h30, comme en témoigne un deuxième message posté sur le compte Twitter de l'entreprise peu avant 19 heures. "Les appels via le réseau mobile d'Orange sont actuellement perturbés. Les services internet sur mobile et les appels fixes sont fonctionnels. Le cas échéant, nous invitons les clients à réitérer les appels et privilégier le 112 pour tout appel vers les services d'urgence."

Les clients Orange peuvent donc soit passer par les services internet soit utiliser un téléphone fixe, le réseau fixe Orange n'étant pas touché par cette panne nationale qui perturbe les communications de nombreux Français. Ce n'est pas la première panne importante connue par Orange en 2023. En janvier dernier, une polémique avait éclaté au sujet d'une panne qui avait touché spécifiquement les numéros d'urgence.

Les appels vers les numéros des services d'urgences comme le 15 pour le Samu, le 18 pour les pompiers ou le 112 pour le numéro d'urgence des secours avaient été fortement perturbés par une panne touchant une dizaine de départements, selon le ministère de l'Intérieur. Une panne similaire avait eu lieu au début de l'été 2021 et avait mené à l'ouverture d'une enquête interne mais aussi à un audit de la part de l'Etat.