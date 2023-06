Zenfone 10 : découvrez le nouveau smartphone de chez Asus

Asus vient de dévoiler son nouveau smartphone flagship, le Zenfone 10. Ce dernier présente plusieurs nouveautés et caractéristiques pour s'imposer sur le marché. Découvrez le Zenfone 10, son prix et sa date de sortie.

Asus continue de proposer de nouveaux smartphones chaque année et dévoile son Zenfone 10. Pourvu d'un design compact de 5,9 pouces, le Zenfone 10 se distingue non seulement par son format, mais également par sa puissance avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Retrouvez toutes les informations relatives au Zenfone 10 avec son prix, ses disponibilités, ses caractéristiques et sa date de sortie en Europe.

Le Zenfone 10 a été annoncé le jeudi 29 juin par Asus et disponible en cinq coloris différents : noir, blanc, bleu, rouge et vert. Trois versions seront également proposés selon vos besoins en mémoire vive et espace de stockage. Le Zenfone 10 sera disponible à partir du mois d'août 2023.

Le nouveau Zenfone 10 dans ses coloris noir et blanc. © ASUS

Quelles sont les caractéristiques du Zenfone 10 ?

Le Zenfone 10 est un smartphone au design assez particulier. Outre ces deux gros objectifs photo protubérants, le téléphone se distingue par son format d'image plus allongé que la majorité des smartphones sur le marché. Asus promet ainsi de délivrer de grosses performances dans un appareil plus compact que chez ses principaux concurrents.

L'écran du Zenfone 10 est pourvu d'une dalle AMOLED de 5,9 pouces. Une taille peu commune qui s'accompagne d'un taux de rafraichissement encore moins commun : 144 Hz. Voilà qui devrait garantir une fluidité exemplaire au sein de vos jeux et applications. Asus annonce également une collaboration avec la société Pixelworks pour un traitement des couleurs très fidèle à la réalité sur l'écran du Zenfone 10.

Le Zenfone 10 est l'un des rares smartphones à toujours disposer d'un port Jack. © Asus

Asus n'a pas lésiné concernant la puissance de son Zenfone 10. Le smartphone est équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 2, l'un des processeurs le plus puissant de chez Qualcomm à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ce dernier sera épaulé de 8 ou 16 Go de RAM selon la configuration que vous sélectionnez à l'achat ainsi que de 256 ou 512 Go d'espace de stockage.

Côté photographie, Asus a doté le Zenfone 10 de deux capteurs photo avec un objectif principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle pour réaliser de jolis clichés au quotidien. La marque met surtout en avant son nouveau capteur selfie de 32 Mpx qui a été amélioré par rapport à la précédente génération ainsi que la stabilisateur hybride présent au sein du smartphone afin de prendre des photos et vidéos même si vous tremblez.

Fiche technique du Zenfone 10

Fiche technique du Zenfone 10 Caractéristiques Zenfone 10 Ecran 5,92" AMOLED Taux de rafraichissement 144 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive 8 / 16 Go Espace de stockage 256 / 512 Go Appareil photo arrière Capteur principal 50 Mpx / Ultra grand angle 13 Mpx Appareil photo avant 32 Mpx Batterie 4300 mAh Charge rapide Oui (30 W) Réseau 3G/4G/5G Dimensions 68,1 x 146,5 x 9,4 mm Poids 172 g

Quel est le prix du Zenfone 10 ?

Le Zenfone 10 sera disponible en cinq couleurs et trois modèles. Ces derniers diffèrent selon l'espace de stockage et la mémoire vive du smartphone. Bien évidemment, les prix du Zenfone 10 varient selon ces trois modèles qui seront tous proposés chez la Fnac, Darty, Boulanger, Materiel.net et LDLC. Les prix du Zenfone 10 en Europe sont les suivants :

Zenfone 10 (8/128 Go) : 799 euros.

Zenfone 10 (8/256 Go) : 849 euros.

Zenfone 10 (16/256 Go) : 929 euros.

Le Zenfone 10 dispose de nombreux coloris. © Asus

Le Zenfone 10 a été présenté officiellement le jeudi 29 juin au monde entier. Asus n'a cependant pas dévoilé de date précise quant à la sortie du smartphone qui doit toujours se contenter d'un vague "début août" pour son arrivée en Europe. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour dès que des disponibilités plus précises seront communiquées par la firme.