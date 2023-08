Je teste régulièrement des téléphones, voici le moins cher que je recommanderais les yeux fermés

L'année 2023 est bien avancée et plusieurs smartphones sont sortis. Nous en avons testé de nombreux à la rédaction, mais il y en a un à un rapport qualité prix imbattable et que je conseille vraiment...

S'il y a bien une question à laquelle nous sommes habitués à Linternaute, c'est la suivante : "Quel smartphone devrais-je acheter pour remplacer mon ancien qui devient trop vieux ?" Pour y répondre, nous avons déjà créé plusieurs guides d'achat pour vous orienter et vous conseiller dans votre choix, en fonction de votre budget.

Nous pourrions notamment vous parler de notre smartphone de l'année qu'est le Samsung Galaxy S23 Ultra, mais ce dernier est très onéreux. Nous pourrions également évoquer le dernier iPhone 14, mais il ne conviendrait pas à tout le monde. Le Google Pixel 7 est, quant à lui, plus abordable, mais souffre d'un vrai souci sur l'autonomie et la recharge.

C'est pourquoi, lorsque vient la question "quel smartphone acheter en ce moment ?", j'ai désormais une autre réponse en tête. Depuis peu, je pense au Samsung Galaxy A54 5G. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Un smartphone équilibré et au juste prix

Le Samsung Galaxy A54 5G est sorti en mars 2023. Si ce dernier n'a pas fait trop de bruit, c'est parce qu'il suivait de peu la sortie des nouveaux Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, stars de la gamme de la nouvelle collection, que Samsung met davantage en avant à chaque début d'année.

Samsung Galaxy A54 5G 449 € VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Tout d'abord, esthétiquement, le Samsung Galaxy A54 5G marque une vraie évolution par rapport à ses prédécesseurs. Ce dernier a vu son design amélioré afin de marquer de moins en moins de différences avec le haut de gamme de Samsung, à savoir le S23. Vous pourrez également choisir votre A54 selon quatre coloris : jaune lime, noir graphite, bleu lavande et blanc.

Si je recommande le Samsung Galaxy A54 5G les yeux fermés, c'est également parce qu'il dispose de nombreux atouts pour son prix. Bien que ce dernier soit sorti au tarif de 549 euros, il est régulièrement possible de le trouver en promotion sur certains sites de vente bien connus pour moins de 500 euros.

Le Samsung Galaxy A54 5G est également capable de produire de très jolis clichés. Certes, le smartphone est moins performant que des appareils très haut de gamme comme le S23 Ultra ou l'iPhone 14 Pro Max, mais il est bien moins onéreux que ces derniers, tout en produisant de très jolis résultats grâce à son capteur de 50 Mpx ! En témoignent ces quelques photos prises par le Samsung Galaxy A54 5G.

Ajoutez à cela une très bonne batterie dotée d'une capacité de 5000 mAh, et vous obtenez un smartphone parfaitement équilibré qui conviendra au plus grand nombre ! Vous devriez pouvoir profiter du Samsung Galaxy A54 5G pendant plus d'une journée voire deux si vous vous en servez assez peu et privilégiez la batterie. Un excellent choix que je recommande désormais partout à mon entourage, comme à la rédaction.