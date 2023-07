Ces appareils Samsung ne devraient plus recevoir de mise à jour - la liste est maintenant connue

La mise à jour du logiciel Android 14 pour de nombreux appareils Samsung touchera à sa fin dans les mois à venir. Plusieurs smartphones et tablettes populaires ne recevront plus de mise à jour.

Depuis sa série Galaxy S21, Samsung a offert une garantie de mise à jour de "4+5 ans" pour ses smartphones haut de gamme, ses tablettes et certains smartphones de milieu de gamme. Avec cette promesse, Samsung garantit à ses appareils quatre mises à jour majeures du système Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Toutefois, chaque support prend fin à un moment donné, et la mise à jour basée sur Android 14 et One UI 6 sera absente de nombreux smartphones et tablettes populaires de Samsung Galaxy.

Les appareils Galaxy suivants ne recevront plus la mise à jour Android 14 :

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Les smartphones et tablettes Galaxy plus anciens que les appareils de la liste précédente seront également exclus de la prochaine mise à jour, car leur support a déjà pris fin auparavant. Cependant, les tablettes et smartphones de la liste continueront à recevoir des mises à jour de sécurité pendant un certain temps, donc leur utilisation peut continuer sans souci.

Samsung n'a pas encore confirmé quand la version du système d'exploitation Android 14 basée sur le logiciel One UI 6 sera officiellement lancée. Les premiers à l'obtenir seront sans doute les smartphones de la gamme Galaxy S23, probablement avant le fin de l'année 2023. Voici les principales fonctions de Android 14 auxquelles les téléphones ci-dessus n'auront malheureusement pas droit :