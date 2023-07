Le smartphone le plus cher n'est pas le meilleur, ce modèle à 349 euros s'en sort bien lors des tests

Les résultats des tests d'une association de consommateurs montrent que ce modèle de smartphone à moins de 350 euros fera l'affaire pour la plupart des gens.

Il existe de nombreuses variantes de smartphones. Ils permettent de prendre des photos et des vidéos, de chatter, de jouer à des jeux, de localiser votre position. Et bien sûr, vous pouvez toujours passer des appels. Les prix de ces gadgets avancés varient de presque 100 euros à près de 2700 euros. Mais le smartphone le plus cher n'est pas nécessairement le meilleur. Certains modèles coûteux ne fonctionnent pas toujours très bien. Alors que de nombreux modèles relativement bon marché se débrouillent très bien, et sont même excellents.

L'association de consommateurs néerlandaise Consumentenbond (l'équivalent de 60 millions de consommateurs en France) a testé les smartphones sur plusieurs aspects, dont la durée de vie de la batterie, l'écran et les caméras. Au total, 283 smartphones disponibles ont été testés. Deux modèles sont les meilleurs du test : un d'Apple et un de Samsung. Ce sont des téléphones à plus de 1000 euros alors on ne peut pas dire qu'ils sont de bonnes affaires. Mais l'association a aussi élu le "Meilleur Achat", c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix. Et là ça devient intéressant.

Selon cette association de consommateurs, si vous cherchez un smartphone moins cher mais toujours de bonne qualité, le Google Pixel 6a est fait pour vous. Il vaut moins de 350 euros et certains marchands le bradent à un tout petit plus de 300 euros.

Ce téléphone a une bonne caméra photo et une très bonne qualité de connexion et de son lors des appels téléphoniques. Il est compatible 5G. De plus, Google garantit des mises à jour de la version d'Android jusqu'à au moins juillet 2025 et des mises à jour de sécurité jusqu'à au moins juillet 2027. Aucune autre marque ne fait de promesses aussi concrètes sur les mises à jour logicielles. Vous êtes ainsi sûr de pouvoir utiliser le smartphone pendant de nombreuses années. Voici ses caractéristiques : diagonale de l'écran : 6,1 pouces ; poids : 178 grammes; version du système : Android 13.

Côté imperfections, il est dommage que la batterie se vide assez rapidement, que la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre écran ne soit pas possible et que la caméra à l'avant ne fasse pas la mise au point automatiquement. Mais si vous pouvez vivre avec ça, vous obtiendrez un bon smartphone pour un prix raisonnable.