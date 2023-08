Vous avez l'impression que votre téléphone vous écoute ? Faites ce réglage et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles

Vous avez prononcé le nom d'un produit et vous voyez surgir des publicités sur ce produit ? Votre téléphone vous espionne-t-il ? On vous explique comment retrouver votre vie privée.

Une amie débarque chez vous. Vous savourez un café, vous papotez. Vous lui dites que vous allez acheter un nouveau sèche-cheveux car le vôtre commence à rendre l'âme. Ensuite, vous jetez un coup d'œil à votre téléphone et voilà, les offres de sèche-cheveux surgissent de nulle part. Ça vous parle ? Est-ce que votre téléphone vous écoute ?

Eh bien, d'une certaine façon, oui. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a quelqu'un dans un bureau d'un immense immeuble de bureaux avec un casque sur les oreilles, en train de noter tout ce que nous disons. Le téléphone, grâce à des algorithmes, détecte les mots-clés lorsqu'ils sont prononcés "en sa présence". Sur cette base, il réalise une analyse et vous propose des offres de divers magasins ou sites Internet adaptées à vos besoins. C'est ce qui donne l'impression d'être espionné.

Parfois, vous n'êtes même pas conscient d'avoir prononcé quelque chose à voix haute, et les publicités vous assaillent de partout. Dans de telles situations, ce genre de publicité fait encore plus peur et engendre un sentiment d'inquiétude : mon téléphone m'espionne !

Il s'avère que vous pouvez facilement retrouver votre sentiment de sécurité. Il suffit de vous plonger dans les paramètres de votre téléphone. En effet, le système ne peut pas collecter de données sans votre consentement. Et ce consentement se trouve précisément dans les paramètres.

Si votre téléphone fonctionne sous Android, il vous suffit d'aller dans les paramètres et de descendre jusqu'à l'option "Protection de la vie privée". À cet endroit, cherchez l'autorisation d'accès au microphone et décochez toutes les applications auxquelles vous souhaitez retirer l'accès. Il faut également jeter un œil aux applications qui peuvent utiliser le microphone uniquement lorsqu'elles sont en fonctionnement. Certaines d'entre elles fonctionnent en arrière-plan même lorsqu'elles ne sont pas censées être ouvertes. Vous pouvez également définir les programmes qui peuvent fonctionner en arrière-plan selon vos préférences.

Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, dans les paramètres, vous cherchez également l'onglet "Confidentialité et sécurité". Ici, vous trouvez les options d'accès au microphone et vous décochez toutes les applications qui y ont accès.

Désormais, votre téléphone ne collectera plus de données via le microphone. Vous pouvez donc discuter de vos projets d'achat en toute tranquillité, même avec votre téléphone à proximité. Cependant, il serait judicieux d'examiner également tous les autres paramètres de confidentialité, car le microphone n'est pas le seul moyen utilisé pour collecter vos données !