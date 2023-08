Qu'est-ce que le numéro "143″ sur WhatsApp et pourquoi les jeunes l'utilisent-ils ?

Savez-vous pourquoi de plus en plus de jeunes s'envoient le nombre 143 par WhatsApp ? On a l'explication.

Avez-vous remarqué que sur WhatsApp, de nombreuses personnes partagent des codes ou des numéros étranges ? Cette tendance est en hausse, et ce sont des millions de jeunes qui ont commencé à la propager sur l'application de messagerie. L'un de ces chiffres est le "143".

Ce code est largement partagé par les adolescents, surtout pendant la période estivale. Il est également utilisé dans les discussions de groupe sur WhatsApp ou au sein des familles. Vous souhaitez percer ce mystère ? Rassurez-vous, ces numéros n'ont aucun contenu néfaste ; au contraire, il s'agit simplement de détails que les adolescents souhaitent mettre en avant.

Son origine se trouve sur TikTok. Sur WhatsApp, il vient tout juste de débarquer, utilisé surtout par les adolescents. Le "143" signifie simplement "Je t'aime" où le chiffre "1" signifie "I", le "4" signifie "Love" et le "3" signifie "You". Les codes secrets ou les numéros sont souvent suggestifs, mais ils véhiculent également de l'amour. Il existe une variante : "1437", le 1 signifie "I", le 4 signifie "Love", le "3" signifie "You", et le 7 signifie "Forever". Soit "Je t'aime pour toujours".

Voici quelques autres codes utilisés sur WhatsApp:

666 : Ce numéro est utilisé pour apporter tranquillité et paix si quelqu'un se trouve dans une situation stressante.

687 : Il est souvent utilisé par des couples qui se sont disputés pour une raison quelconque et signifie "Je suis désolé".

1543 : Parfois, ce numéro signifie "I still love you" (Je t'aime toujours)

1122 : Enfin ce numéro est utilisé pour envoyer de la force et de l'énergie à la personne à laquelle on écrit.

Les adolescents utilisent des codes secrets sur les messageries pour maintenir l'intimité de leurs communications, renforcer les liens d'appartenance à un groupe, s'amuser et s'exprimer de manière créative. Ces codes leur permettent également de communiquer sans que les adultes ou d'autres personnes extérieures au cercle ne comprennent.