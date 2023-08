Mon téléphone est-il sur écoute ? Vérifiez-le en entrant un simple code

Il existe une méthode simple pour vérifier si notre téléphone est sécurisé et n'est pas écouté. Il suffit d'entrer un code sur le téléphone, c'est gratuit.

Les smartphones, qui font désormais partie intégrante de notre quotidien, sont de plus en plus la cible d'attaques de cybercriminels. Beaucoup cherchent à accéder à des données sensibles qui peuvent inclure non seulement nos informations privées, mais aussi l'écoute et la redirection de nos appels. Cependant, il existe un moyen simple de vérifier si notre téléphone est sûr et n'est pas sujet à de telles actions.

En effet, une des techniques courantes des escrocs est de rediriger les appels et les SMS arrivant sur notre numéro sont redirigés vers un autre numéro. Pourquoi ? Cela leur permet de collecter des informations sur une personne spécifique. Par exemple si votre banque vous envoie par SMS un code de vérification, le SMS sera redirigé automatiquement vers le pirate.

Pour vérifier si une telle redirection est en place, c'est très simple. Ouvrez votre téléphone comme si vous alliez passer un appel mais au lieu du numéro de téléphone, entrez le code *#21# et sélectionnez le bouton d'appel. Cette fonction est gratuite, fonctionne sur tous les téléphones, avec tous les opérateurs.

Après activation, vous recevrez des informations sur la possible redirection des appels, des SMS, des données, etc. Si tout est correct, le message devrait indiquer "non redirigé", comme sur la photo ci-dessous. Sinon, le numéro de téléphone vers lequel les appels sont redirigés s'affichera.

Cette méthode peut s'avérer extrêmement utile, surtout face à l'augmentation des escroqueries dites "bureau à distance". Dans ce scénario, les escrocs tentent d'amener leurs victimes potentielles à installer un logiciel malveillant, par exemple en se faisant passer pour un employé de banque. Comment fonctionnent les escrocs ?

Le mode opératoire des escrocs est généralement similaire. La victime reçoit d'abord un appel d'un prétendu chargé de compte qui l'informe que quelqu'un a tenté d'accéder à son compte bancaire. Si elle ne prend pas immédiatement des mesures, elle pourrait perdre toutes ses économies. Le responsable de compte propose alors d'aider en installant un logiciel spécial. C'est exactement ce que les escrocs attendent. Son téléchargement leur donne accès aux données stockées sur l'ordinateur ou le smartphone - liste de contacts, notes, identifiants de connexion bancaire et de médias sociaux, ainsi que la possibilité de rediriger des appels.