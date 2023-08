Ce témoin lumineux de l'écran du téléphone ne doit jamais être ignoré

Il existe une fonctionnalité sur les téléphones Android que l'on ne devrait jamais ignorer, selon les experts en sécurité informatique.

Il s'agit d'un voyant lumineux vert qui apparaît à l'écran du téléphone. Ceci indique qu'une application est en train d'utiliser la caméra ou le microphone du téléphone. Ce voyant est visible dans le coin supérieur de l'écran. Il est tout à fait normal de voir ce voyant pendant un appel. Cependant, si ce voyant est allumé alors qu'aucune application n'utilise manifestement la caméra ou le microphone, il y a lieu de s'inquiéter.

Si vous voyez ce voyant s'allumer et que vous ne faites pas d'appel vidéo, les experts en sécurité informatique recommandent alors de vérifier toutes les applications présentes sur le dispositif et les autorisations accordées à chacune d'elles. Certaines applications peuvent par défaut demander l'accès à la caméra et au microphone, même si ce n'est pas indispensable à leur fonctionnement.

La raison la plus probable (pour ce voyant vert inexpliqué) est que vous ayez accordé à une application la permission d'utiliser la caméra ou le microphone. Si le voyant est allumé alors que vous n'avez accordé aucune autorisation à une application d'accéder à la caméra ou au microphone, c'est préoccupant. Cela peut signifier que votre téléphone a été piraté et qu'il utilise des logiciels espions pour surveiller vos activités sur l'appareil.

En cas de suspicion de malwares, il est recommandé aux utilisateurs de téléphones Android d'effectuer un scan antivirus sur leur appareil. L'expert en sécurité informatique conseille également de changer les mots de passe de tous les comptes utilisés en prévention d'un éventuel piratage. Il est préférable de le faire sur un autre appareil pour éviter que le pirate potentiel ne voie les nouveaux mots de passe. Par la suite, l'appareil infecté devrait être réinitialisé aux paramètres d'usine, effaçant ainsi toutes les données et configurations enregistrées.