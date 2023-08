L'astuce WhatsApp pour écrire en couleurs : voici comment faire

WhatsApp offre de nombreuses fonctions d'écriture, mais il manque une fonction amusante : les couleurs. Heureusement, pour écrire en couleur, il y a une astuce simple. Voici comment la mettre en œuvre.

Les discussions textuelles sont utiles, mais de plus en plus de personnes pensent qu'elles devraient aussi être divertissantes. Sur les anciens systèmes de messagerie pour ordinateur, beaucoup se souviennent des nombreuses fonctions décoratives qui ont disparu aujourd'hui.

Concernant les différentes couleurs de texte, on n'en voit pas beaucoup dans les applications actuelles. Cependant, si vous voulez écrire en couleur sur WhatsApp, il existe une astuce simple grâce à une application externe. L'application pour écrire en couleur sur WhatsApp s'appelle Stylish Text. Mais cette astuce ne fonctionne que sur les smartphones Android, car l'application en question est sur le Play Store et non sur l'App Store d'iPhone.

L'application s'appelle Stylish Text. Commencez téléchargez l'application dans le Play Store, puis attendez qu'elle s'installe correctement sur votre téléphone. N'oubliez pas de donner à l'application les permissions nécessaires, si demandé. Une fois l'installation terminée, ouvrez Stylish Text. Vous y trouverez de nombreuses options pour des textes colorés et même des designs fantaisistes. Tapez où il est indiqué "Écrire ici" et composez votre message en ajoutant la décoration de votre choix.

Ensuite, cliquez sur l'icône WhatsApp à côté du style que vous avez choisi, et dans la fenêtre suivante, sélectionnez le contact ou le groupe auquel vous souhaitez l'envoyer.

Confirmez et le message sera envoyé. Les utilisateurs de cette discussion le verront en couleur, comme vous, mais seulement s'ils ont un Android (il apparaîtra basique pour les utilisateurs d'iPhone). De plus, certaines fonctions de Stylish Text sont disponibles sans quitter WhatsApp. Dans la discussion où vous écrivez, mettez en évidence le texte et cliquez sur "Stylish Text" pour voir les options rapides.

Si vous ne souhaitez pas installer Stylish Text, il existe déjà une petite fonction de couleur intégrée à WhatsApp : il s'agit de textes colorés dans les Mises à jour de Statut (stories), qui offrent plus de liberté que d'habitude. Dans ce cas, les couleurs sont disponibles à la fois sur Android et iPhone, car elles sont déjà intégrées à l'application. Alors, ouvrez WhatsApp, que ce soit sur Android ou iPhone, et allez à l'onglet "Statut" en haut.

Commencez à créer un statut comme d'habitude. Lorsque vous souhaitez ajouter du texte, cliquez sur l'icône en forme de T : en plus de l'espace habituel pour écrire, vous verrez une longue barre de couleurs sur la droite. C'est la barre de sélection de couleur qui vous permet de changer la couleur du texte. Essayez en écrivant quelque chose puis en glissant votre doigt sur les différentes teintes disponibles : le texte changera de couleur à chaque fois.

N'oubliez pas que, selon que le bouton avec le A en haut est allumé ou éteint, vous avez deux choix : Texte coloré sans arrière-plan, où la couleur est appliquée directement aux lettres, mais cela peut ne pas bien apparaître sur certaines photos ; ou Texte coloré avec un arrière-plan coloré, où une couleur est appliquée aux lettres et aussi à un petit fond rectangulaire autour. La couleur de l'arrière-plan est automatiquement définie par l'application et ne peut pas être modifiée, mais elle garantira toujours une bonne lisibilité des lettres.