Après plusieurs années de service, WhatsApp cessera de fonctionner sur certaines modèles de smartphones : iPhone, Samsung, Huawei, et bien d'autres. La liste complète a été dévoilée.

WhatsApp est devenue l'une des applications de messagerie instantanée les plus populaires à travers le monde. C'est donc le moyen de communication principal pour des millions de personnes. L'annonce que l'application ne fonctionnera plus sur certains smartphones est donc un vrai souci.

Il a en effet été annoncé que, dès le vendredi 1er septembre de cette année, tous les smartphones fonctionnant sous Android 4.0.1 ou iOS 12, ou des versions antérieures, ne seront plus compatibles avec WhatsApp.

Avec le temps, le système d'exploitation ou les mises à jour de l'application ne sont plus compatibles avec certains smartphones. C'est pour cela que ces téléphones rencontrent des problèmes d'utilisation ou que l'application ne s'ouvre tout simplement plus. Ainsi, WhatsApp ne sera plus disponible sur l'ensemble des appareils ci-dessous à compter du 1er septembre 2023.

Si vous vous demandez pourquoi l'application ne fonctionnera plus sur votre smartphone, la réponse est simple. Dans de nombreux cas, le système d'exploitation devient "obsolète" face aux mises à jour. La capacité de stockage est pleine, la vitesse d'Internet n'est pas suffisante ou le matériel atteint sa limite de fonctionnement.

Cela affectera les modèles de smartphones suivants, pour lesquels WhatsApp cessera de fonctionner progressivement, bien que les problèmes commenceront dès septembre 2023 :

LG

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Huawei

Huawei Ascend G74

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend Dz

iPhone

Iphone SE

Iphone 6S

Iphone 6S Plus

Autres modèles