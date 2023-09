WhatsApp prépare un changement majeur de design : voici à quoi il va ressembler

Le service de messagerie WhatsApp se refait une beauté sur les téléphones mobiles. Une capture d'écran d'une version test donne un aperçu des modifications à venir.

L'interface de WhatsApp subit actuellement une refonte majeure. Les premières modifications du design habituel ont déjà été apportées, notamment sur les téléphones Android. Par exemple, pour certains d'entre vous, la barre de menu se trouve désormais en bas de l'écran. De nombreux boutons ne sont plus ronds mais carrés. Mais ce n'est que le début.

Selon le blog de fans WABetaInfo, WhatsApp va également remanier la section supérieure de l'application. Actuellement de couleur verte sur les appareils Android, elle deviendra bientôt blanche. Seul le logo WhatsApp restera vert. L'icône de la loupe pour la fonction de recherche et l'accès rapide à l'appareil photo demeureront. Cependant, à côté, votre photo de profil sera visible. C'est probablement un signe de la future fonction permettant d'utiliser WhatsApp avec plusieurs profils. Sur la capture ci-dessous, vous voyez à gauche l'ancienne version et à droite la nouvelle.

De plus, WhatsApp offrira un accès direct à certains filtres. Vous pourrez par exemple afficher uniquement les discussions non lues, les chats privés ou les chats professionnels. Jusqu'à présent, ces filtres n'étaient pas disponibles ou accessibles seulement après avoir cliqué sur l'icône de la loupe.

Il n'est pas encore clair quand ce nouveau design sera déployé pour tous les comptes. Pour le moment, il est uniquement disponible dans la version bêta 2.23.18.18 pour les téléphones Android. D'après WABetaInfo, WhatsApp modifiera également la section supérieure dans l'application iOS, ajoutant entre autres les nouvelles options de filtrage. Espérons que ce nouveau design sera mieux reçu par la communauté que la nouvelle barre d'emojis.

Celle-ci était censée simplifier la sélection des icônes, mais une grande majorité de la communauté a désapprouvé ce changement. Ceci s'est vu non seulement à travers de nombreux commentaires sur "X" (anciennement Twitter). La principale critique était que vous ne pouvez défiler que verticalement à travers les émojis, et non plus horizontalement comme auparavant. Cela prend donc plus de temps pour trouver l'émoji souhaité.