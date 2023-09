Le prix de l'iPhone 15 réserve une grosse surprise aux fans !

L'iPhone 15 a été dévoilé ce mardi par Apple et les prix du dernier smartphone de la firme réservent de belles surprises !

Après de nombreuses rumeurs et fuites à son sujet, il est enfin là : l'iPhone 15 a été présenté lors de la Keynote 2023 aux côtés de son grand frère, l'iPhone 15 Pro. Entre nouvelles caractéristiques, performances et couleurs, la patience a été récompensée pour les fans d'Apple qui ont suivi tardivement la conférence.

Principale information attendue au sujet de l'iPhone 15 : la nouvelle grille de prix est elle aussi tombée, et elle est en baisse comparée aux années précédentes ! Voici la liste des tarifs, selon le site officiel d'Apple :

iPhone 15 : 969 euros

: 969 euros iPhone 15 Plus : 1119 euros

: 1119 euros iPhone 15 Pro : 1229 euros

: 1229 euros iPhone 15 Pro Max : 1479 euros

Pour rappel, l'iPhone 14 est sorti en 2022 à partir de 1019 euros. Cela représente donc une baisse de tarif de 50 euros pour cette nouvelle génération.

Très cher stockage

En effet : le téléphone ne possède qu'une seule option de stockage interne similaire aux modèles précédents et demandera d'investir dans une expansion de celui-ci si l'on en désire davantage. Ainsi, l'iPhone 15 démarre toujours à 128 go, puis à 512 go, 1 to et termine à 2 to de stockage. Et le prix gonfle sensiblement entre chaque version. Le tout sans signe de l'éventuelle présence d'une carte SD additionnelle.

Toutefois, on note que l'offre d'iCloud propose déjà 5 go de stockage supplémentaire pour alléger le téléphone. Cependant, l'option ne sera pas donnée à tout le monde elle non plus, le mur de paiement imposé par Apple pour élargir le stockage de l'iCloud étant assez costaud.

Une nouvelle qui ravit la communauté

Si les fans de la marque à la pomme étaient impatient de découvrir le téléphone, beaucoup ont été agréablement surpris par la nouvelle concernant les tarifs de l'iPhone 15. En effet, ces derniers sont à la baisse, ce qui représente une première pour Apple depuis plusieurs années. L'iPhone 15 s'affiche pour moins cher que les précédentes générations !

Cela pose maintenant la question des précédentes générations qui perdent beaucoup d'intérêt. Apple va-t-il devoir baissé les prix des précédents modèles ?