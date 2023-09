On sait déjà tout de l'iPhone 15 (USB-C, couleurs, prix...)

La conférence keynote 2023 nous offre toutes les infos sur l'iPhone 15, le dernier téléphone d'Apple. Du prix, en passant par les couleurs ou encore le fameux USB-C qui fait débat, on vous dit tout !

L'iPhone 15 est sous le feu des projecteurs grâce à la conférence Keynote et les nombreuses fuites qui l'ont accompagné, entre débats sur les ports de branchement, son prix, ou encore les nouveautés liés à l'iOS 17, le dernier téléphone d'Apple semble bien parti pour faire parler de lui.

Bien que l'iPhone 15 ne sois pas encore officiellement annoncé, il est possible de trouvé une multitudes d'informations sur internet depuis quelques mois déjà. Entre batterie, couleurs, autonomie de la batterie, ou son revêtement, découvrez toutes les nouveautés liés à l'iPhone 15.

L'USB-C qui fait débat

La toile s'est pas mal indigné face aux changements effectués par Apple dû aux nouvelles lois Européenne. Cependant, il n'en change que l'iPhone 15 présentera l'USB-C pour la première fois sur l'un de ces appareils. Marquant, par conséquent, le fameux virement d'Apple et l'abandon total de ses chargeurs Thunderbolt.

Si vous désirez en savoir davantage sur toutes les spécificités de l'iPhone 15, notre fiche détaillée sur le nouveau téléphone d'Apple :

Un nouveau design pour une nouvelle ère

Si Apple désire faire de l'iPhone 15 son téléphone ultime, il se base notamment sur le nouveau design de ce dernier avec un cadre en titane et des bords plus fin pour le rendre sans bords ou presque. Le cadre en titane, quant à lui, permettra davantage de légèreté et de solidité à l'iPhone 15, un défaut longuement reproché au géant de la téléphonie.