L'iPhone 15 pourrait être dépourvu de carte SIM

IPHONE 15. Alors que la sortie de l'iPhone 15 approche à grand pas, une nouvelle rumeur se propage : le téléphone serait dépourvu de carte SIM. On fait le point sur cette info susceptible d'en surprendre plus d'un.

A quelques minutes de l'annonce officielle de l'iPhone 15, une rumeur tombe selon laquelle ce dernier serait dépourvu de carte SIM. Info ou rumeur ? Celle-ci provient du site Challenges, et elle ne semble pas infondée, étant donné que l'iPhone 14 possède d'ores et déjà une fonction eSIM.

Si ces informations restent à prendre avec des pincettes, on vous explique ce qu'est une carte eSIM et pourquoi cette rumeur risque d'énerver certains opérateurs téléphoniques.

Qu'est-ce qu'une eSIM ?

Petite et discrète, la carte eSIM présente une différence majeure comparé à sa grande sœur : celle-ci est inamovible, elle ne bouge pas, car elle est soudée sur la carte mère du cellulaire, et non dans un conteneur externe. De fait, tout ce qui les sépare réside dans le gain de place, ce qui permet l'installation d'une batterie plus conséquente.

L'eSIM est donc gérée à distance. En cas de changement d'abonnement ou de numéro, plus besoin d'ouvrir le tiroir à SIM et de changer la carte : tout peut être modifié par l'opérateur. Pour activer une ligne par exemple, un coup de fil suffit. Ce qui devrait limiter l'attente d'envoi d'une nouvelle carte physique.

Un changement qui s'opère déjà

Bien qu'encore discrète, la eSIM est petit à petit en train d'arriver dans les foyers. Pas moins de 5 à 10 % des clients de chez Orange ont par exemple troqué leur SIM physique pour une virtuelle en France. On anticipe une vague de nouveaux adeptes dès le lancement de l'iPhone 15.

Au fur et à mesure que le temps passe, les constructeurs de téléphone pourraient totalement abandonner la SIM physique, au profit d'une virtuelle. De fait, les services liés aux abonnements se multiplient afin de contrebalancer le risque de perdre des ventes.