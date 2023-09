La date de sortie de l'iPhone 15 a été dévoilée, vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour en profiter !

La date officielle de sortie de l'iPhone 15 est tombée. Apple va commercialiser son dernier smartphone dans les tout prochains jours...

La date de sortie de l'iPhone 15 approche à grands pas. Suite aux annonces de la keynote Apple 2023, Tim Cook s'est empressé d'annoncer quand vous pourrez mettre la main sur ce téléphone très attendu d'ici quelques jours. Comme c'est le cas depuis plusieurs années désormais, Apple va proposer ses nouveaux produits d'ici très peu de temps.

L'iPhone 15 disponible d'ici quelques jours

Vous pourrez donc précommander l'iPhone 15 dès ce vendredi 15 septembre sur l'Apple Store et chez les revendeurs agrées. Pour rappel, l'iPhone 15 est le dernier téléphone d'Apple, disponible en 6 couleurs, doté d'un revêtement en titane (pour les versions Pro) et équipé d'un port USB-C. Avec l'iPhone 15, Apple a également annoncé une nouvelle paire d'écouteurs AirPods avec ce même port. Grâce à toutes ses nouveautés et nouvelles fonctionnalités, l'iPhone 15 devrait faire plaisir aux plus gros adorateurs des téléphones de la marque.

Apple a également annoncé la version supérieure de l'iPhone 15 : l'iPhone 15 Plus, son grand frère. La surprise majeure : on y observe une baisse de prix ! L'iPhone 15 pourra être précommandé dès le vendredi 15 septembre pour une sortie officielle qui se déroulera le vendredi 22 septembre 2023.