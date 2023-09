L'iPhone 12 est interdit de vente mais pas pour longtemps

l'iPhone 12 est au coeur d'une polémique depuis l'annonce de l'iPhone 15. Le problème viendrait des ondes qu'il dégage. Toutefois, est-ce que ces ondes sont dangereuses pour notre santé ? On vous dit tout.

Malgré sa sortie, il y a déjà de cela un bout de temps, l'iPhone 12 refait parler de lui. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Depuis le mardi 12 septembre, l'ANFR défend Apple et ses commerçants de le vendre, en effet, le téléphone générerait des ondes qui dépassent les seuils de la conformité européenne. Toutefois, le téléphone reste encore trouvable sur les sites en ligne en France, bien qu'il soit plus difficile de se le procurer.

Qu'est-il reproché précisément à l'iPhone 12 ?

Jean-Noël Barrot a précisé au Parisien que les tests effectués sur l'iPhone 12 "ont démontré que ce téléphone présente un dépassement de débit d'absorption spécifique (DAS)". De quoi s'agit-il ? Comme l'explique un communiqué de l'ANFR portant sur cette interdiction, "le DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain."

Le DAS se compose de trois catégories, comme le rappelle le site phonandroid.com : le "DAS membre" (lorsque l'appareil est tenu dans la main ou rangé dans la poche d'un pantalon), le "DAS tronc" (lorsque l'appareil est dans la poche d'une veste ou dans un sac à main) et le "DAS tête" (lorsque l'on porte l'appareil à notre oreille pour passer un appel).

Le dépassement de DAS reproché à l'iPhone 12 concerne la première catégorie du "DAS membre". Ainsi, sa valeur a été mesurée à 5,74 watts par kilogramme (W/kg), contre le seuil maximal de 4 W/kg autorisé, précise le communiqué de l'ANFR. Il s'agit d'ailleurs d'une norme européenne. "C'est la première fois qu'Apple est concerné par ce type de procédure pour un de ses modèles, et cela ne concerne que l'iPhone 12", a précisé Jean-Noël Barrot dans les colonnes du Parisien.

Faut-il s'en inquiéter ?

Le ministre délégué chargé du Numérique et des Télécommunications a indiqué, dans son entretien au Parisien, que la "norme européenne" fixée à 4 W/kg pour le DAS membre "est dix fois inférieure au niveau des émissions qui, selon les études scientifiques, peut entraîner des conséquences sur les utilisateurs". Il n'y a donc, selon Jean-Noël Barrot, pas de raison de s'inquiéter si vous êtes un utilisateur de l'iPhone 12.

Mais au fait, quelles sont les conséquences que peut avoir une exposition à un DAS trop élevé ? Le site consofutur.com affirme que les études qui ont été menées à ce sujet n'ont pas prouvé "la nocivité des ondes sur notre santé, ni le lien entre les risques de cancers et un DAS élevé". Cependant, comme le rappelle le site, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a toutefois indiqué, dans une publication actualisée en 2018, que le Centre international de recherche sur le cancer a placé dans sa liste des cancérogènes possibles les radiofréquences pour les plus gros utilisateurs de smartphones.

L'Anses a aussi ajouté que les études, menées sur des animaux, ont également fait état d'effets de l'usage de ces appareils sur le sommeil, les performances cognitives ou encore la fertilité, précise consofutur.com. L'agence n'a cependant pas pu "établir un lien de causalité entre les effets biologiques" et "d'éventuels effets sanitaires qui en résulteraient".

Du côté d'Apple, la situation semblait ne pas trop inquiéter la firme. La marque contestait fermement, jusqu'ici, la décision de l'ANFR et précisait que l'iPhone 12 est "conforme à toutes les règlementations et normes SAR applicables dans le monde". Apple a ainsi indiqué qu'elle continuerait à échanger avec les autorités françaises jusqu'à résoudre la situation et prouver la conformité de l'iPhone 12.

Une mise à jour finalement prévue

Le ministre du numérique Jean-Noël Badot nous apporte des bonnes nouvelles : Apple aurait décidé de faire une mise à jour. Il assure "Le constructeur m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12" annonce Jean-Noël Badot. La mise à jour sera surveillée de près par l'ANFR, en effet, ils disposeront de deux semaines pour effectuer des tests en laboratoire. Si ces derniers sont concluants, on reverra l'iPhone 12 en magasin et sur les sites internets.