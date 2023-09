Apple réduit les prix français pour ses nouveaux iPhones

Apple va baisser le prix de ses derniers iPhones, alors que la firme dévoilait sa nouvelle gamme de téléphones et de montres intelligentes.

Alors que le prix des derniers iPhones a augmenté aux États-Unis, les utilisateurs français bénéficieront d'une certaine remise ; l'iPhone 15 Pro débute à €1,239, soit une baisse près de €100 par rapport à l'iPhone de l'année dernière. Le Pro Max commence à €1,489, le même prix que le modèle le moins cher de l'année dernière, mais avec une capacité de stockage doublée à 256GB. L'iPhone 15 sera quant à lui proposé à €979, contre €1,019 l'année précédente, et l'iPhone 15 Plus verra son prix baisser à €1,129, au lieu de €1,169.

"Convaincre les utilisateurs d'acheter ces nouveaux appareils ne sera pas facile en période de crise du coût de la vie," a déclaré l'analyste Paolo Pascatore de PP Foresight. "Certains verront les nouvelles fonctionnalités comme marginales, mais ensemble, elles améliorent l'expérience globale, ce qui est inestimable pour les utilisateurs fidèles d'Apple."

Apple a officiellement présenté sa nouvelle gamme iPhone 15, promettant une meilleure qualité d'appel et des photos améliorées, tout en adoptant enfin le port de charge USB standard. De nombreux changements apportés à l'iPhone 15 avaient été divulgués avant l'événement, y compris l'introduction d'un bouton d'action personnalisable qui remplace le bouton de silence du téléphone. Par défaut, il reste un bouton de silence, mais les utilisateurs peuvent le remplacer par une autre fonction, par exemple, démarrer un mémo vocal en un seul clic. Cependant, cette fonctionnalité ne sera disponible que sur les modèles iPhone 15 Pro les plus chers.

Cette année, l'iPhone 15 sera équipé de la puce A16, tandis que le Pro sera mis à niveau avec la A17, le silicium de pointe de 3nm d'Apple, le plus puissant et efficace à ce jour. Comme prévu, l'iPhone 15 a adopté la connexion USB C pour la charge et le transfert de données, avant la date limite de 2024 imposée par l'UE pour standardiser la charge. Cependant, les modèles Pro et Pro Max offriront des vitesses de transfert de données plus rapides, prenant en charge l'USB 3 avec un câble supplémentaire en option.

L'iPhone 15 Pro échangera l'acier inoxydable pour un design en titane plus durable, permettant à la société de réduire les bordures du téléphone et de le rendre plus léger sans perdre d'espace d'écran. Le smartphone haut de gamme est également plus réparable, avec un nouveau cadre structurel qui permet de remplacer facilement le verre arrière.

L'iPhone 15 offre également des améliorations au niveau des caméras, avec les iPhone 15 et 15 Plus qui passent à une caméra principale de 48 mégapixels, améliorant la capacité du téléphone à prendre des photos en plein soleil. Cependant, les modèles Pro bénéficient d'une caméra principale améliorée, et le Pro Max introduit ce que la société appelle une lentille "design tetra prism" qui augmente son zoom optique à 5x. Cette technologie est similaire à celle utilisée pour le puissant zoom des Galaxy S23 de Samsung et d'autres modèles qui utilisent une lentille périscope pour intégrer de meilleures capacités de zoom dans un petit boîtier de smartphone.